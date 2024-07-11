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Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин

Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин - 11.07.2024, ПРАЙМ

Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин

Санкции, введенные против России, обернулись против их инициаторов. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:41+0300

2024-07-11T11:41+0300

2024-07-11T11:44+0300

экономика

россия

сша

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Санкции, введенные против России, обернулись против их инициаторов. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", — заметил парламентарий в рамках 10-го парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.Он отметил, что доллар теряет свою роль мировой резервной валюты. В связи с этим, суверенные страны, включая членов БРИКС, начинают отказываться от доллара и стремятся обеспечить свою финансовую безопасность.Володин подчеркнул, что БРИКС стремится к тому, чтобы каждая страна имела возможность самостоятельно определять свое будущее, что делает эту инициативу привлекательной для стран.

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россия, сша, вячеслав володин