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Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин
Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин - 11.07.2024, ПРАЙМ
Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин
Санкции, введенные против России, обернулись против их инициаторов. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:41+0300
2024-07-11T11:44+0300
экономика
россия
сша
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Санкции, введенные против России, обернулись против их инициаторов. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин."Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", — заметил парламентарий в рамках 10-го парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.Он отметил, что доллар теряет свою роль мировой резервной валюты. В связи с этим, суверенные страны, включая членов БРИКС, начинают отказываться от доллара и стремятся обеспечить свою финансовую безопасность.Володин подчеркнул, что БРИКС стремится к тому, чтобы каждая страна имела возможность самостоятельно определять свое будущее, что делает эту инициативу привлекательной для стран.
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россия, сша, вячеслав володин
Экономика, РОССИЯ, США, Вячеслав Володин
11:41 11.07.2024 (обновлено: 11:44 11.07.2024)
 
Санкции бумерангом ударили по инициаторам, заявил Володин

Володин: санкции бумерангом ударили по инициаторам, США утратили лидерство

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Санкции, введенные против России, обернулись против их инициаторов. Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Санкции бумерангом ударили по их инициаторам: США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его, в том числе за счет ослабления Евросоюза, результата не принесли", — заметил парламентарий в рамках 10-го парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что доллар теряет свою роль мировой резервной валюты. В связи с этим, суверенные страны, включая членов БРИКС, начинают отказываться от доллара и стремятся обеспечить свою финансовую безопасность.
Володин подчеркнул, что БРИКС стремится к тому, чтобы каждая страна имела возможность самостоятельно определять свое будущее, что делает эту инициативу привлекательной для стран.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
СМИ обнаружили десятки простаивающих танкеров из-за санкций США
Вчера, 13:48
 
ЭкономикаРОССИЯСШАВячеслав Володин
 
 
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