https://1prime.ru/20240711/shokolad-850025585.html

Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года

Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года - 11.07.2024, ПРАЙМ

Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года

Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье с начала года вырос примерно на 9%, сообщили в пресс-службе министерства... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:14+0300

2024-07-11T17:14+0300

2024-07-11T17:14+0300

экономика

россия

шоколад

какао

подмосковье

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84123/63/841236358_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_844c541a4c61bca0133631b3e81e9356.jpg

МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье с начала года вырос примерно на 9%, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. "Всего на региональных кондитерских фабриках было произведено 198,7 тысячи тонн лакомства", — отметили в пресс-службе. По информации Министерства сельского хозяйства, Московская область является лидером в Центральном федеральном округе и стране по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. В регионе производят более 39% от общего объёма продукции в ЦФО и 22% от всего объёма в России.За аналогичный период 2023 года в Подмосковье было произведено 182,4 тысячи тонн какао, шоколада, и кондитерских сахаристых изделий.

https://1prime.ru/20240621/shokolad-849372863.html

подмосковье

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шоколад, какао, подмосковье, московская область