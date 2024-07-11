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Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года
Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года - 11.07.2024, ПРАЙМ
Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года
Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье с начала года вырос примерно на 9%, сообщили в пресс-службе министерства... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:14+0300
2024-07-11T17:14+0300
2024-07-11T17:14+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье с начала года вырос примерно на 9%, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля. "Всего на региональных кондитерских фабриках было произведено 198,7 тысячи тонн лакомства", — отметили в пресс-службе. По информации Министерства сельского хозяйства, Московская область является лидером в Центральном федеральном округе и стране по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. В регионе производят более 39% от общего объёма продукции в ЦФО и 22% от всего объёма в России.За аналогичный период 2023 года в Подмосковье было произведено 182,4 тысячи тонн какао, шоколада, и кондитерских сахаристых изделий.
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россия, шоколад, какао, подмосковье, московская область
Экономика, РОССИЯ, шоколад, какао, ПОДМОСКОВЬЕ, Московская область
Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9% с начала года
Производство какао и шоколада в Подмосковье выросло на 9 процентов с начала года
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Объем производства какао, шоколада и кондитерских сахаристых изделий в Подмосковье с начала года вырос примерно на 9%, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всемирный день шоколада ежегодно отмечают 11 июля.
"Всего на региональных кондитерских фабриках было произведено 198,7 тысячи тонн лакомства", — отметили в пресс-службе.
По информации Министерства сельского хозяйства, Московская область является лидером в Центральном федеральном округе и стране по производству какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. В регионе производят более 39% от общего объёма продукции в ЦФО и 22% от всего объёма в России.
За аналогичный период 2023 года в Подмосковье было произведено 182,4 тысячи тонн какао, шоколада, и кондитерских сахаристых изделий.
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