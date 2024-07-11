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Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха
Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха - 11.07.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:21+0300
2024-07-11T17:22+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии, видео совещания опубликовано в соцсети "ВКонтакте".Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".Замруководителя Совбеза заявил, что основная задача заключается в запуске производства спецхимии и пороха и вывод производства на должный уровень.Медведев отметил, что в отрасль производства спецхимии инвестируются миллиарды рублей, строятся новые и расширяются действующие предприятия.Увеличение объемов производства порохов, твердого ракетного топлива важна для достижения целей СВО, подчеркнул он.
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россия, сво, вооружение, производство
Вооружения, РОССИЯ, СВО, вооружение, производство
17:21 11.07.2024 (обновлено: 17:22 11.07.2024)
 
Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха

Медведев: в отрасль производства спецхимии вкладываются миллиардные инвестиции

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии, видео совещания опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".
Замруководителя Совбеза заявил, что основная задача заключается в запуске производства спецхимии и пороха и вывод производства на должный уровень.
Медведев отметил, что в отрасль производства спецхимии инвестируются миллиарды рублей, строятся новые и расширяются действующие предприятия.
Увеличение объемов производства порохов, твердого ракетного топлива важна для достижения целей СВО, подчеркнул он.
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
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