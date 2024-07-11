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Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха

Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха - 11.07.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил о масштабных планах по производству спецхимии и пороха

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:21+0300

2024-07-11T17:21+0300

2024-07-11T17:22+0300

вооружения

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производство

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. Медведев провел совещание о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии, видео совещания опубликовано в соцсети "ВКонтакте".Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".Замруководителя Совбеза заявил, что основная задача заключается в запуске производства спецхимии и пороха и вывод производства на должный уровень.Медведев отметил, что в отрасль производства спецхимии инвестируются миллиарды рублей, строятся новые и расширяются действующие предприятия.Увеличение объемов производства порохов, твердого ракетного топлива важна для достижения целей СВО, подчеркнул он.

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россия, сво, вооружение, производство