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В США назвали "нулевым" интерес НАТО к поиску решения конфликта на Украине
В США назвали "нулевым" интерес НАТО к поиску решения конфликта на Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
В США назвали "нулевым" интерес НАТО к поиску решения конфликта на Украине
Совместная декларация по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран блока к поиску разрешения... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:25+0300
2024-07-11T06:25+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июл – ПРАЙМ. Совместная декларация по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран блока к поиску разрешения конфликта на Украине мирный путем. Такую позицию высказал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Экономист отметил, что страны-члены НАТО лишь потворствуют продолжению конфликта."(Итоговая декларация) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путем переговоров. Вместо этого она подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдет из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - заявил агентству РИА Новости Сакс.Кроме того, он добавил, что документ также ошибочно возлагает на Россию всю ответственность за текущий конфликт, "напрочь игнорируя государственный переворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение альянса". Ранее в ходе конфереции НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корея и Китай, появится стимул.
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россия, украина, нато
В США назвали "нулевым" интерес НАТО к поиску решения конфликта на Украине
Сакс: НАТО проявила "нулевой интерес" к поиску решения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 11 июл – ПРАЙМ. Совместная декларация по итогам саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне демонстрирует нулевой интерес со стороны стран блока к поиску разрешения конфликта на Украине мирный путем. Такую позицию высказал известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Экономист отметил, что страны-члены НАТО лишь потворствуют продолжению конфликта.
НАТО подготовит рекомендации по отношениям с Россией к следующему саммиту
"(Итоговая декларация) отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путем переговоров. Вместо этого она подчеркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдет из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - заявил агентству РИА Новости Сакс.
Кроме того, он добавил, что документ также ошибочно возлагает на Россию всю ответственность за текущий конфликт, "напрочь игнорируя государственный переворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение альянса".
Ранее в ходе конфереции НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг заявил, что эскалация на Украине представляет собой главную угрозу безопасности за последние десятки лет. По его словам, в случае победы России у других противников НАТО, таких как Иран, Северная Корея и Китай, появится стимул.