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Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии
Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии
Намерения Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:57+0300
2024-07-11T08:19+0300
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сша
германия
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Намерения Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. "По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это - серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнул дипломат, комментируя планы США.Антонов добавил, что российские терпение и толерантность к угрозам национальной безопасности не безграничны.Ранее поступила информация, что в 2026 году Пентагон начнет размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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россия, сша, германия, ракеты
РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ракеты
06:57 11.07.2024 (обновлено: 08:19 11.07.2024)
 
Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии

Антонов: планы США разместить ракеты в ФРГ несут угрозу мировой безопасности

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Намерения Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.
"По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это - серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнул дипломат, комментируя планы США.
Антонов добавил, что российские терпение и толерантность к угрозам национальной безопасности не безграничны.
Ранее поступила информация, что в 2026 году Пентагон начнет размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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