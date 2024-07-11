https://1prime.ru/20240711/ssha-850004518.html

Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии

Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ

Антонов прокомментировал планы США по размещению ракет в Германии

Намерения Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T06:57+0300

2024-07-11T06:57+0300

2024-07-11T08:19+0300

россия

сша

германия

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Намерения Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности и усиливают риски гонки ракетных вооружений. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. "По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединенными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это - серьезная ошибка Вашингтона. Такие крайне дестабилизирующие шаги несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнул дипломат, комментируя планы США.Антонов добавил, что российские терпение и толерантность к угрозам национальной безопасности не безграничны.Ранее поступила информация, что в 2026 году Пентагон начнет размещать в Германии дальнобойные ударные системы, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.

https://1prime.ru/20240711/ssha-850004141.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, германия, ракеты