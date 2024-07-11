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Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии - 11.07.2024, ПРАЙМ
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии
Своим решением разместить американские дальнобойные ракеты в Германии США стремятся нанести ущерб национальной безопасности России. Об этом сообщил заместитель... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:55+0300
2024-07-11T09:55+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Своим решением разместить американские дальнобойные ракеты в Германии США стремятся нанести ущерб национальной безопасности России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков."Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась", - сообщил замглавы МИД в ответ на вопрос, может ли такое решение Вашингтона повторить опыт времен "холодной войны".Рябков подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".Замглавы МИД отметил, что Россия будет в спокойном ключе вырабатывать военный ответ на размещение ракет в Германии.
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россия, сша, германия, нато
РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, НАТО
09:55 11.07.2024
 
Рябков прокомментировал решение США разместить ракеты в Германии

Рябков назвал решение США о размещении ракет в Германии элементом запугивания

© Фотохост БРИКС | Перейти в медиабанк% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
% Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - ПРАЙМ. Своим решением разместить американские дальнобойные ракеты в Германии США стремятся нанести ущерб национальной безопасности России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась", - сообщил замглавы МИД в ответ на вопрос, может ли такое решение Вашингтона повторить опыт времен "холодной войны".
Рябков подчеркнул, что подобная мера представляет собой "просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, которое на сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США на российском направлении".
Замглавы МИД отметил, что Россия будет в спокойном ключе вырабатывать военный ответ на размещение ракет в Германии.
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06:57
 
РОССИЯСШАГЕРМАНИЯНАТО
 
 
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