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США поставят Украине одну из старых батарей Patriot - 11.07.2024, ПРАЙМ
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США поставят Украине одну из старых батарей Patriot
США поставят Украине одну из старых батарей Patriot - 11.07.2024, ПРАЙМ
США поставят Украине одну из старых батарей Patriot
США в рамках военной помощи поставят Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot, заявил РИА Новости представитель Пентагона. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T23:31+0300
2024-07-11T23:32+0300
вооружения
украина
сша
patriot
пентагон
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США в рамках военной помощи поставят Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot, заявил РИА Новости представитель Пентагона. Он пояснил, что батарея, о которой было объявлено в среду как о части пакета помощи Киеву, стоит около 100 миллионов долларов. Стоимость новой батареи ПВО такого же типа составляет примерно один миллиард долларов.Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны.По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.
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украина, сша, patriot, пентагон
Вооружения, УКРАИНА, США, Patriot, Пентагон
23:31 11.07.2024 (обновлено: 23:32 11.07.2024)
 
США поставят Украине одну из старых батарей Patriot

Пентагон: США поставят Украине одну из старых Patriot на сумму $100 миллионов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США в рамках военной помощи поставят Киеву одну из своих старых батарей ПВО Patriot, заявил РИА Новости представитель Пентагона.
Он пояснил, что батарея, о которой было объявлено в среду как о части пакета помощи Киеву, стоит около 100 миллионов долларов. Стоимость новой батареи ПВО такого же типа составляет примерно один миллиард долларов.
Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.
Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны.
По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.
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