https://1prime.ru/20240711/tanki-850031037.html

"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине

"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине

Американские Abrams не смогли показать свою эффективность в ходе украинского конфликта, пишет Business Insider. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T22:51+0300

2024-07-11T22:51+0300

2024-07-11T22:51+0300

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американские Abrams не смогли показать свою эффективность в ходе украинского конфликта, пишет Business Insider."Abrams не смог вести бои, для которых он был создан, на Украине, где массовые бронетанковые атаки не были возможны, а бои танк на танк — редкость", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, эти танки столкнулись с серьёзными угрозами на фронте. Они оказались уязвимы перед беспилотниками, противотанковыми средствами и минами. Кроме того, Abrams стали приоритетной целью для противника на передовой. Ранее, в среду, выступая в Центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Владимир Зеленский признал, что полученные от США танки Abrams не смогли изменить ход боевых действий.США согласились отправить машины на Украину в январе 2023 года, после многомесячной кампании. Киевский режим утверждал, что Abrams нужны для прорыва российской обороны, но на поле боя они появились только в начале года и не сыграли существенной роли. Минобороны России отчитывалось об уничтожении американских танков в зоне спецоперации.

https://1prime.ru/20240705/tank-849841293.html

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