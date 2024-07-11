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"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
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"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине
Американские Abrams не смогли показать свою эффективность в ходе украинского конфликта, пишет Business Insider. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T22:51+0300
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вооружения
танки
танки abrams
сша
украина
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американские Abrams не смогли показать свою эффективность в ходе украинского конфликта, пишет Business Insider."Abrams не смог вести бои, для которых он был создан, на Украине, где массовые бронетанковые атаки не были возможны, а бои танк на танк — редкость", — говорится в материале.Как отмечается в публикации, эти танки столкнулись с серьёзными угрозами на фронте. Они оказались уязвимы перед беспилотниками, противотанковыми средствами и минами. Кроме того, Abrams стали приоритетной целью для противника на передовой. Ранее, в среду, выступая в Центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Владимир Зеленский признал, что полученные от США танки Abrams не смогли изменить ход боевых действий.США согласились отправить машины на Украину в январе 2023 года, после многомесячной кампании. Киевский режим утверждал, что Abrams нужны для прорыва российской обороны, но на поле боя они появились только в начале года и не сыграли существенной роли. Минобороны России отчитывалось об уничтожении американских танков в зоне спецоперации.
https://1prime.ru/20240705/tank-849841293.html
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танки, танки abrams, сша, украина
Вооружения, Танки, танки Abrams, США, УКРАИНА
22:51 11.07.2024
 
"Убийца танков". В США признали неприятную правду о конфликте на Украине

Business Insider: танки Abrams не смогли вести бои на Украине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американские Abrams не смогли показать свою эффективность в ходе украинского конфликта, пишет Business Insider.
"Abrams не смог вести бои, для которых он был создан, на Украине, где массовые бронетанковые атаки не были возможны, а бои танк на танк — редкость", — говорится в материале.
Как отмечается в публикации, эти танки столкнулись с серьёзными угрозами на фронте. Они оказались уязвимы перед беспилотниками, противотанковыми средствами и минами. Кроме того, Abrams стали приоритетной целью для противника на передовой.
Ранее, в среду, выступая в Центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, Владимир Зеленский признал, что полученные от США танки Abrams не смогли изменить ход боевых действий.
США согласились отправить машины на Украину в январе 2023 года, после многомесячной кампании. Киевский режим утверждал, что Abrams нужны для прорыва российской обороны, но на поле боя они появились только в начале года и не сыграли существенной роли. Минобороны России отчитывалось об уничтожении американских танков в зоне спецоперации.
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