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ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее
ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее - 11.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее
ФСБ предотвратила атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее, приезжий из Центральной Азии намеревался убить священников и охранников, а затем здание,... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T14:42+0300
2024-07-11T14:42+0300
2024-07-11T15:07+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ФСБ предотвратила атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее, приезжий из Центральной Азии намеревался убить священников и охранников, а затем здание, сообщает спецслужба.Планируя преступление, он нарисовал схему атаки, изготовил самодельные зажигательные устройства. Злоумышленник планировал снимать теракт на камеру. Позже он намеревался уехать за границу. "У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - говорится в релизеВозбуждено уголовное дело по статье 205 ("Террористический акт") УК России. Ранее 23 июня на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале напали несколько боевиков. В результате КТО были уничтожены пять причастных к нападениям, установлены их личности.
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Происшествия, ФСБ, Адыгея, теракт
ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее
ФСБ: террорист планировал убить священнослужителей и охранников храма в Майкопе
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ФСБ предотвратила атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее, приезжий из Центральной Азии намеревался убить священников и охранников, а затем здание, сообщает спецслужба.
Планируя преступление, он нарисовал схему атаки, изготовил самодельные зажигательные устройства. Злоумышленник планировал снимать теракт на камеру. Позже он намеревался уехать за границу. "У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - говорится в релизе
Возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Террористический акт") УК России.
Ранее 23 июня на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале напали несколько боевиков. В результате КТО были уничтожены пять причастных к нападениям, установлены их личности.
Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане