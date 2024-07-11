https://1prime.ru/20240711/terakt--850020212.html

ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее

ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее - 11.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт против священников в Адыгее

ФСБ предотвратила атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее, приезжий из Центральной Азии намеревался убить священников и охранников, а затем здание,... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:42+0300

2024-07-11T14:42+0300

2024-07-11T15:07+0300

происшествия

фсб

адыгея

теракт

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ФСБ предотвратила атаку на православный храм в Майкопе в Адыгее, приезжий из Центральной Азии намеревался убить священников и охранников, а затем здание, сообщает спецслужба.Планируя преступление, он нарисовал схему атаки, изготовил самодельные зажигательные устройства. Злоумышленник планировал снимать теракт на камеру. Позже он намеревался уехать за границу. "У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы МТО, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - говорится в релизеВозбуждено уголовное дело по статье 205 ("Террористический акт") УК России. Ранее 23 июня на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале напали несколько боевиков. В результате КТО были уничтожены пять причастных к нападениям, установлены их личности.

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фсб, адыгея, теракт