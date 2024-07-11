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ЦБ расширил перечень признаков мошенничества для блокировок операций
ЦБ расширил перечень признаков мошенничества для блокировок операций - 11.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ расширил перечень признаков мошенничества для блокировок операций
ЦБ РФ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ БАНКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТАКИХ ПЕРЕВОДОВ - ЦБ | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:20+0300
2024-07-11T10:20+0300
2024-07-11T10:20+0300
мошенничество
россия
банк россии
мошенничество
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ БАНКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТАКИХ ПЕРЕВОДОВ - ЦБНовость дополняется
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Мошенничество, РОССИЯ, Банк России, мошенничество
ЦБ расширил перечень признаков мошенничества для блокировок операций
ЦБ расширил перечень признаков мошенничества для блокировок операций банками