https://1prime.ru/20240711/tsvetmet-850013693.html

Медь немного подорожала в надежде на стимулирование в Китае

Медь немного подорожала в надежде на стимулирование в Китае - 11.07.2024, ПРАЙМ

Медь немного подорожала в надежде на стимулирование в Китае

Цены на медь в четверг выросли, получив поддержку со стороны ослабления доллара США и ожиданий мер стимулирования экономики Китая. В то же время растущие запасы | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T11:53+0300

2024-07-11T11:53+0300

2024-07-11T11:53+0300

рынки

цветные металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/83885/30/838853058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5834f8cf568139594f7693cc90f61b44.jpg

МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в четверг выросли, получив поддержку со стороны ослабления доллара США и ожиданий мер стимулирования экономики Китая. В то же время растущие запасы сдерживали подорожание этого металла.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 05.10 по Гринвичу выросли в цене на 0,1%, до 9917,50 доллара за тонну. Наиболее активно торгуемые августовские фьючерсы на медь на SHFE подорожали на 0,1%, до 79 950 юаней (10 996,19 доллара) за тонну.Выходившие в последнее время разочаровывающие данные Китая укрепили надежды на то, что на следующей неделе Пени представит новые меры стимулирования экономики."Перспектива смягчения денежно-кредитной политики (в Кита) улучшила настроения на рынке цветных металлов. В то же время признаки слабого спроса ограничили рост", - говорится в записке аналитиков ANZ.Запасы меди LME, по последним оценкам, составляли 195 475 тонн, и это самый высокий уровень с октября 2021 года. Наибольший рост запасов наблюдался на складах в Южной Корее и Тайване, то есть самых близких точках экспортных поставок в Китай, который обычно является чистым импортером нефти.Запасы никеля на складах LME тоже выросли. Согласно последним оценкам, они составляли 98 088 тонн, что является самым высоким уровнем с января 2022 года. Такая ситуация объясняется растущим производством в Индонезии и вялым потреблением.Запасы же олова на складах LME сократились до 4450 тонн, то есть до самого низкого уровня с 23 апреля, из из-за уменьшения поставок из Индонезии.На LME алюминий вырос в цене на 0,2%, до 2488 долларов за тонну, цинк подорожал на 0,7%, до 2986,50 доллара, свинец – на 0,8%, до 2196 долларов, олово – на 0,4%, до 35 150 долларов, в то время как никель подешевел на 0,1%, до 16 870 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 0,1%, до 20 230 юаней за тонну, никель – на 0,9%, до 134 090 юаней, цинк вырос в цене на 1,1%, до 24 510 юаней, свинец – на 0,4%, до 19 560 юаней, а олово - на 1,3%, до 281 740 юаней.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы