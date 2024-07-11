https://1prime.ru/20240711/turtsiya-850020074.html

"Авантюра придурков". Решение Запада по Украине разозлило турок

"Авантюра придурков". Решение Запада по Украине разозлило турок - 11.07.2024, ПРАЙМ

"Авантюра придурков". Решение Запада по Украине разозлило турок

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16. Запад специально провоцирует Россию ответить ядерным | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T14:40+0300

2024-07-11T14:40+0300

2024-07-11T14:40+0300

политика

турция

россия

запад

ядерное оружие

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16. Запад специально провоцирует Россию ответить ядерным оружием, считают читатели турецкого Haber7."Эти идиоты, прислуживающие США, думают, что война – это компьютерная игра. Они опомнятся, когда бомбы посыплются на головы, но будет уже слишком поздно!". - отмечает Правдивый Давид.Другие читатели отмечают, что президент России Владимир Путин имеет законное право уничтожать F-16. Кроме того, комментаторы назвали европейские страны марионетками США, через которые Вашингтон посылает Киеву оружие."Путину пора уничтожить европейцев. Те, кто помогает Зеленскому, еще больше враги, чем сам Зеленский. Они конфискуют российские деньги и отдают их Украине. Если бы со мной так поступили, уже давно бы отхватили ядерный удар", - заключил хаджи ходжа.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240711/turtsiya-850006908.html

турция

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турция, россия, запад, ядерное оружие