https://1prime.ru/20240711/ukraina-850003966.html
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД - 11.07.2024, ПРАЙМ
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Россия не приемлет ультиматумы и не собирается принимать участие в таких мероприятиях, как "мирная" конференция по Украине, заявил заместитель министра... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T06:13+0300
2024-07-11T06:13+0300
2024-07-11T06:13+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия не приемлет ультиматумы и не собирается принимать участие в таких мероприятиях, как "мирная" конференция по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин."Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", - заявил замглавы МИД, добавив, что "думают даже пригласить Россию". По его словам, на текущий момент конкретное место проведения мероприятия не утверждено. Галузин добавил, что не столько важна география, сколько само содержание конеренции, на которой российская сторона снова услышит "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского" и увидит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса".Первая "мирная" конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.Россия приглашения на саммит не получала. Как позднее отметила официльный представитель российского МИД Мария Захарова, даже если бы приглашение было получено, Россия не стала бы принимать участие в этом мероприятии.Впоследствии некоторые западные лидеры высказывались за необходимость участия России в саммите по Украине, так как "мирная" конференция может проходить только в условиях присутствия всех сторон конфликта.
https://1prime.ru/20240701/shveytsariya-849639981.html
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россия, украина, мирный саммит
РОССИЯ, УКРАИНА, мирный саммит
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине, заявили в МИД
Галузин: Россия не приемлет проталкивание ультимативной формулы Зеленского
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Россия не приемлет ультиматумы и не собирается принимать участие в таких мероприятиях, как "мирная" конференция по Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
"Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие", - заявил замглавы МИД, добавив, что "думают даже пригласить Россию".
По его словам, на текущий момент конкретное место проведения мероприятия не утверждено. Галузин добавил, что не столько важна география, сколько само содержание конеренции, на которой российская сторона снова услышит "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского" и увидит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса".
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Первая "мирная" конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в ней подтвердили свыше 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и ОАЭ. Позже свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Россия приглашения на саммит не получала. Как позднее отметила официльный представитель российского МИД Мария Захарова, даже если бы приглашение было получено, Россия не стала бы принимать участие в этом мероприятии.
Впоследствии некоторые западные лидеры высказывались за необходимость участия России в саммите по Украине, так как "мирная" конференция может проходить только в условиях присутствия всех сторон конфликта.