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МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом - 11.07.2024, ПРАЙМ
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:10+0300
2024-07-11T18:10+0300
2024-07-11T18:10+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Она заявила, что у Украины достаточно возможностей для погашения долга МВФ. Поддержку Киеву в этом вопрос могут оказать как политика украинских властей, так и "заверения значительной группы кредиторов и доноров". Она отметила, что кредит МВФ не ограничивает Украину в использовании средств на военные или гражданские цели, сам кредит предназначен для поддержки конкретных статей бюджета.Козак уточнила, что в рамках действующей кредитной линии Украина получила от МВФ уже 7,6 миллиарда долларов.Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ, уступая лишь Аргентине. Общий долг составляет порядка 13,84 миллиарда долларов.
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украина, мвф, долг мвф
Экономика, УКРАИНА, МВФ, долг МВФ
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
МВФ: у Украины достаточно возможностей для погашения долга фонду
ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Она заявила, что у Украины достаточно возможностей для погашения долга МВФ. Поддержку Киеву в этом вопрос могут оказать как политика украинских властей, так и "заверения значительной группы кредиторов и доноров".
Она отметила, что кредит МВФ не ограничивает Украину в использовании средств на военные или гражданские цели, сам кредит предназначен для поддержки конкретных статей бюджета.
Козак уточнила, что в рамках действующей кредитной линии Украина получила от МВФ уже 7,6 миллиарда долларов.
Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ, уступая лишь Аргентине. Общий долг составляет порядка 13,84 миллиарда долларов.
Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ