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МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом - 11.07.2024, ПРАЙМ
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МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом - 11.07.2024, ПРАЙМ
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом
Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T18:10+0300
2024-07-11T18:10+0300
экономика
украина
мвф
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Она заявила, что у Украины достаточно возможностей для погашения долга МВФ. Поддержку Киеву в этом вопрос могут оказать как политика украинских властей, так и "заверения значительной группы кредиторов и доноров". Она отметила, что кредит МВФ не ограничивает Украину в использовании средств на военные или гражданские цели, сам кредит предназначен для поддержки конкретных статей бюджета.Козак уточнила, что в рамках действующей кредитной линии Украина получила от МВФ уже 7,6 миллиарда долларов.Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ, уступая лишь Аргентине. Общий долг составляет порядка 13,84 миллиарда долларов.
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украина, мвф, долг мвф
Экономика, УКРАИНА, МВФ, долг МВФ
18:10 11.07.2024
 
МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом

МВФ: у Украины достаточно возможностей для погашения долга фонду

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Она заявила, что у Украины достаточно возможностей для погашения долга МВФ. Поддержку Киеву в этом вопрос могут оказать как политика украинских властей, так и "заверения значительной группы кредиторов и доноров".
Она отметила, что кредит МВФ не ограничивает Украину в использовании средств на военные или гражданские цели, сам кредит предназначен для поддержки конкретных статей бюджета.
Козак уточнила, что в рамках действующей кредитной линии Украина получила от МВФ уже 7,6 миллиарда долларов.
Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ, уступая лишь Аргентине. Общий долг составляет порядка 13,84 миллиарда долларов.
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