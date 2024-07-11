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МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом

МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом - 11.07.2024, ПРАЙМ

МВФ рассчитывает, что Украине хватит средств для выплат долга перед фондом

Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T18:10+0300

2024-07-11T18:10+0300

2024-07-11T18:10+0300

экономика

украина

мвф

долг мвф

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ВАШИНГТОН, 11 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд рассчитывает, что Украине сможет погасить долг перед фондом, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. Она заявила, что у Украины достаточно возможностей для погашения долга МВФ. Поддержку Киеву в этом вопрос могут оказать как политика украинских властей, так и "заверения значительной группы кредиторов и доноров". Она отметила, что кредит МВФ не ограничивает Украину в использовании средств на военные или гражданские цели, сам кредит предназначен для поддержки конкретных статей бюджета.Козак уточнила, что в рамках действующей кредитной линии Украина получила от МВФ уже 7,6 миллиарда долларов.Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ, уступая лишь Аргентине. Общий долг составляет порядка 13,84 миллиарда долларов.

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украина, мвф, долг мвф