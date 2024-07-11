Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова - 11.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240711/ukraina-850029375.html
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова - 11.07.2024, ПРАЙМ
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:23+0300
2024-07-11T20:24+0300
экономика
украина
алишер усманов
активы
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/57/829055727_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_64ac426d4684ff886fb3f21243d9297a.jpg
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства. В Высший антикоррупционный суд подан иск о блокировке активов Алишера Усманова, Андрея и Владимира Скоч, Варвары Скоч и Владимира Стрешинского.В минюсте свое требование обосновывают тем, что указанные лица связаны с холдингом USM и ее дочерними компаниями. "Ответчиками через группу " USM " осуществляется значительное содействие РФ, которое выражается в финансировании, путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет...", — пояснили в минюсте. USM Holdings — это диверсифицированный холдинг, который управляет активами в разных сферах, таких как металлургия, горная добыча, телекоммуникации и технологии. В его состав входят такие компании, как "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Кроме того, группа является акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным системы "БИР-Аналитик", крупнейшими бенефициарами ЦРПТ являются Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скоч (по 15%).
https://1prime.ru/20240711/germaniya-850029126.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82905/57/829055727_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_aded90cf77564e9ea5f2dc82df32f2b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, алишер усманов, активы
Экономика, УКРАИНА, Алишер Усманов, активы
20:23 11.07.2024 (обновлено: 20:24 11.07.2024)
 
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова

Минюст Украины просит суд на Украине заблокировать активы Алишера Усманова

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
%Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Высший антикоррупционный суд подан иск о блокировке активов Алишера Усманова, Андрея и Владимира Скоч, Варвары Скоч и Владимира Стрешинского.
В минюсте свое требование обосновывают тем, что указанные лица связаны с холдингом USM и ее дочерними компаниями.
"Ответчиками через группу " USM " осуществляется значительное содействие РФ, которое выражается в финансировании, путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет...", — пояснили в минюсте.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
В ФРГ высказались о планах США разместить ударные системы в Германии
20:10
USM Holdings — это диверсифицированный холдинг, который управляет активами в разных сферах, таких как металлургия, горная добыча, телекоммуникации и технологии. В его состав входят такие компании, как "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон".
Кроме того, группа является акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным системы "БИР-Аналитик", крупнейшими бенефициарами ЦРПТ являются Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скоч (по 15%).
 
ЭкономикаУКРАИНААлишер Усмановактивы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала