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Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова - 11.07.2024, ПРАЙМ
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:23+0300
2024-07-11T20:23+0300
2024-07-11T20:24+0300
экономика
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алишер усманов
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства. В Высший антикоррупционный суд подан иск о блокировке активов Алишера Усманова, Андрея и Владимира Скоч, Варвары Скоч и Владимира Стрешинского.В минюсте свое требование обосновывают тем, что указанные лица связаны с холдингом USM и ее дочерними компаниями. "Ответчиками через группу " USM " осуществляется значительное содействие РФ, которое выражается в финансировании, путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет...", — пояснили в минюсте. USM Holdings — это диверсифицированный холдинг, который управляет активами в разных сферах, таких как металлургия, горная добыча, телекоммуникации и технологии. В его состав входят такие компании, как "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон". Кроме того, группа является акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным системы "БИР-Аналитик", крупнейшими бенефициарами ЦРПТ являются Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скоч (по 15%).
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украина, алишер усманов, активы
Экономика, УКРАИНА, Алишер Усманов, активы
Минюст Украины просит суд заблокировать активы Усманова
Минюст Украины просит суд на Украине заблокировать активы Алишера Усманова
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минюст Украины подал иск в украинский суд с требованием заблокировать активы российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Высший антикоррупционный суд подан иск о блокировке активов Алишера Усманова, Андрея и Владимира Скоч, Варвары Скоч и Владимира Стрешинского.
В минюсте свое требование обосновывают тем, что указанные лица связаны с холдингом USM и ее дочерними компаниями.
"Ответчиками через группу " USM " осуществляется значительное содействие РФ, которое выражается в финансировании, путем уплаты налогов и сборов в государственный бюджет...", — пояснили в минюсте.
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USM Holdings — это диверсифицированный холдинг, который управляет активами в разных сферах, таких как металлургия, горная добыча, телекоммуникации и технологии. В его состав входят такие компании, как "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор "Мегафон".
Кроме того, группа является акционером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). По данным системы "БИР-Аналитик", крупнейшими бенефициарами ЦРПТ являются Алишер Усманов (49%) и Владимир и Варвара Скоч (по 15%).