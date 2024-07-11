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США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов - 11.07.2024, ПРАЙМ

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T20:47+0300

2024-07-11T20:47+0300

2024-07-11T21:13+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны. По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.

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