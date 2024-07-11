https://1prime.ru/20240711/ukraina-850029822.html
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов - 11.07.2024, ПРАЙМ
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:47+0300
2024-07-11T20:47+0300
2024-07-11T21:13+0300
вооружения
украина
сша
военная помощь украине
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны. По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, военная помощь украине, помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, помощь Украине
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.
Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.
Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны.
По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.