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США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов - 11.07.2024, ПРАЙМ
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США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов - 11.07.2024, ПРАЙМ
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T20:47+0300
2024-07-11T21:13+0300
вооружения
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin. Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны. По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.
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украина, сша, военная помощь украине, помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, США, военная помощь Украине, помощь Украине
20:47 11.07.2024 (обновлено: 21:13 11.07.2024)
 
США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. США объявили новый пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов, включающий батарею ПВО Patriot и боеприпасы, следует из пресс-релизов Пентагона и Госдепартамента США.
Помимо батареи Patriot, в пакет военной помощи входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.
Россия считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и опасны.
По данным Пентагона, за время президентства Джо Байдена общий объём военной помощи США Украине превысил 54,4 миллиарда долларов.
 
ВооруженияУКРАИНАСШАвоенная помощь Украинепомощь Украине
 
 
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