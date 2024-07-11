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Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба

Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба - 11.07.2024, ПРАЙМ

Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба

Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T21:35+0300

2024-07-11T21:35+0300

2024-07-11T21:35+0300

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. "Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", — сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Кулеба подчеркнул, что Украина не желает ждать еще 75 лет, чтобы "отпраздновать вступление Украины в альянс".Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали просьбу президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и разную реакцию на неё. Москва внимательно следит за ситуацией и помнит, что причиной спецоперации стала ориентация Киева на альянс. Украинскую сторону не пригласили в НАТО, поскольку у Польши и других стран альянса есть интерес к западным территориям Украины: приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ.

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