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Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба
Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба - 11.07.2024, ПРАЙМ
Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба
Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T21:35+0300
2024-07-11T21:35+0300
политика
украина
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса. "Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", — сказал Кулеба в эфире телеканала CNN. Кулеба подчеркнул, что Украина не желает ждать еще 75 лет, чтобы "отпраздновать вступление Украины в альянс".Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали просьбу президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и разную реакцию на неё. Москва внимательно следит за ситуацией и помнит, что причиной спецоперации стала ориентация Киева на альянс. Украинскую сторону не пригласили в НАТО, поскольку у Польши и других стран альянса есть интерес к западным территориям Украины: приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ.
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украина, нато
Политика, УКРАИНА, НАТО
21:35 11.07.2024
 
Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО, заявил Кулеба

Глава МИД: Украина не хочет "ждать еще 75 лет" вступления в НАТО

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украина не хочет ждать вступления в НАТО "еще 75 лет", призывает ускорить процесс, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса.
"Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", — сказал Кулеба в эфире телеканала CNN.
Кулеба подчеркнул, что Украина не желает ждать еще 75 лет, чтобы "отпраздновать вступление Украины в альянс".
Юбилейный, 75-й саммит Североатлантического альянса проходит в Вашингтоне со вторника по четверг.
Флаги США
В США назвали "нулевым" интерес НАТО к поиску решения конфликта на Украине
06:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле слышали просьбу президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО и разную реакцию на неё. Москва внимательно следит за ситуацией и помнит, что причиной спецоперации стала ориентация Киева на альянс.
Украинскую сторону не пригласили в НАТО, поскольку у Польши и других стран альянса есть интерес к западным территориям Украины: приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ.
 
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