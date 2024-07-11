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Пьянов рассказал, что скоро будет у каждого клиента ВТБ - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Пьянов рассказал, что скоро будет у каждого клиента ВТБ
Пьянов рассказал, что скоро будет у каждого клиента ВТБ - 11.07.2024, ПРАЙМ
Пьянов рассказал, что скоро будет у каждого клиента ВТБ
Цифровой помощник, по оценкам ВТБ, в обозримом будущем будет у каждого клиента банка, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T08:38+0300
2024-07-11T08:38+0300
россия
втб
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цифровой помощник, по оценкам ВТБ, в обозримом будущем будет у каждого клиента банка, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "По нашим оценкам, на коротком временном горизонте в банковском секторе у каждого клиента банка будет цифровой помощник",- сказал он. "Даже мне, как банкиру, очень сложно отслеживать, какое вложение сегодня выгоднее. Депозит? Облигация?",- добавил Пьянов. Он отметил, что цифровой помощник, получив словесные условия, должен создать начальный портфель и в течение жизни этого портфеля ежедневно им управлять с вовлечением человека. В какой-то момент он может увидеть уникальную ситуацию с курсом юаня и рекомендовать, допустим, 5% портфеля конвертировать из рубля в юани. Топ-менеджер не исключает, что такие сервисы станут востребованными не только у людей, но и у бизнеса. "Мы тратим на разработки проекта цифрового помощника несколько миллиардов рублей в год, и в этом видим наше будущее",- заключил Пьянов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, втб
РОССИЯ, ВТБ
08:38 11.07.2024
 
Пьянов рассказал, что скоро будет у каждого клиента ВТБ

Пьянов: у каждого клиента ВТБ скоро будет свой цифровой помощник

первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
 первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Цифровой помощник, по оценкам ВТБ, в обозримом будущем будет у каждого клиента банка, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"По нашим оценкам, на коротком временном горизонте в банковском секторе у каждого клиента банка будет цифровой помощник",- сказал он.
"Даже мне, как банкиру, очень сложно отслеживать, какое вложение сегодня выгоднее. Депозит? Облигация?",- добавил Пьянов.
Он отметил, что цифровой помощник, получив словесные условия, должен создать начальный портфель и в течение жизни этого портфеля ежедневно им управлять с вовлечением человека. В какой-то момент он может увидеть уникальную ситуацию с курсом юаня и рекомендовать, допустим, 5% портфеля конвертировать из рубля в юани.
Топ-менеджер не исключает, что такие сервисы станут востребованными не только у людей, но и у бизнеса.
"Мы тратим на разработки проекта цифрового помощника несколько миллиардов рублей в год, и в этом видим наше будущее",- заключил Пьянов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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