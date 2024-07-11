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В ВТБ оценили перспективы банка на зарубежных рынках - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ оценили перспективы банка на зарубежных рынках
В ВТБ оценили перспективы банка на зарубежных рынках - 11.07.2024, ПРАЙМ
В ВТБ оценили перспективы банка на зарубежных рынках
ВТБ не планирует расширять банковскую сеть в зарубежных странах, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:11+0300
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россия
втб
банки
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ не планирует расширять банковскую сеть в зарубежных странах, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "У нас нет планов по каким-то новым странам", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли банк в ближайшее время открывать дополнительные филиалы или офисы в зарубежных странах. Глава банка Андрей Костин на ПМЭФ заявлял, что ВТБ - единственный банк, который обладает зарубежной сетью: Китай, Индия, Вьетнам, Казахстан, Армения. Он отмечал, что все банки работают, прибыльны и "набирают бизнес".
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россия, втб, банки
РОССИЯ, ВТБ, Банки
09:11 11.07.2024
 
В ВТБ оценили перспективы банка на зарубежных рынках

Пьянов: ВТБ не планирует выходить на новые зарубежные рынки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфис "ВТБ" в Москве
Офис ВТБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ не планирует расширять банковскую сеть в зарубежных странах, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"У нас нет планов по каким-то новым странам", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли банк в ближайшее время открывать дополнительные филиалы или офисы в зарубежных странах.
Глава банка Андрей Костин на ПМЭФ заявлял, что ВТБ - единственный банк, который обладает зарубежной сетью: Китай, Индия, Вьетнам, Казахстан, Армения. Он отмечал, что все банки работают, прибыльны и "набирают бизнес".
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