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В ВТБ не исключили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 11.07.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ не исключили выплату дивидендов по итогам 2024 года
В ВТБ не исключили выплату дивидендов по итогам 2024 года - 11.07.2024, ПРАЙМ
В ВТБ не исключили выплату дивидендов по итогам 2024 года
ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T09:54+0300
2024-07-11T09:54+0300
втб
дивиденды
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. "Будет достаточность значительно выше записанной в стратегии на конец 2024 года, на среднесрочном горизонте не будет никаких непредусмотренных негативных тенденций, элементов, опасностей - "дивидендный сюрприз" станет возможным", - сказал он. "Мы называем это "дивидендным сюрпризом", это явление уже имеет устоявшееся название", - уточнил топ-менеджер. Также он отметил, что выплата дивидендов за 2024 год возможна, если банк идет с опережением по прибыли в первый год действия стратегии. "Напомню, в стратегии заложен прогноз по прибыли на 2024 год в размере 435 миллиардов рублей, по итогам года будет более 500 миллиардов рублей", - сказал Пьянов. Он добавил, что рост кредитного портфеля - рекордный на рынке в корпоративном цикле - связан в основном с качественными заемщиками. "А это означает, что он дает меньшую нагрузку на капитал. Меньший риск-вес кредита – наш второй рычаг",- заключил он.
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втб, дивиденды
ВТБ, дивиденды
09:54 11.07.2024
 
В ВТБ не исключили выплату дивидендов по итогам 2024 года

Пьянов: ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ считает возможным выплату дивидендов по итогам 2024 года, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
"Будет достаточность значительно выше записанной в стратегии на конец 2024 года, на среднесрочном горизонте не будет никаких непредусмотренных негативных тенденций, элементов, опасностей - "дивидендный сюрприз" станет возможным", - сказал он.
"Мы называем это "дивидендным сюрпризом", это явление уже имеет устоявшееся название", - уточнил топ-менеджер.
Также он отметил, что выплата дивидендов за 2024 год возможна, если банк идет с опережением по прибыли в первый год действия стратегии. "Напомню, в стратегии заложен прогноз по прибыли на 2024 год в размере 435 миллиардов рублей, по итогам года будет более 500 миллиардов рублей", - сказал Пьянов.
Он добавил, что рост кредитного портфеля - рекордный на рынке в корпоративном цикле - связан в основном с качественными заемщиками. "А это означает, что он дает меньшую нагрузку на капитал. Меньший риск-вес кредита – наш второй рычаг",- заключил он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
ВТБ предупредил о риске кредитов в юанях
07:12
 
ВТБдивиденды
 
 
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