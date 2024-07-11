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ВТБ завершил процесс обратного сплита акций - 11.07.2024, ПРАЙМ
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ВТБ завершил процесс обратного сплита акций
ВТБ завершил процесс обратного сплита акций - 11.07.2024, ПРАЙМ
ВТБ завершил процесс обратного сплита акций
ВТБ завершил процесс обратного сплита акций, в результате которого номинал одной бумаги вырос до 50 рублей с 1 копейки, возобновление торгов акциями банка на... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:08+0300
2024-07-11T16:17+0300
втб
акции
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ завершил процесс обратного сплита акций, в результате которого номинал одной бумаги вырос до 50 рублей с 1 копейки, возобновление торгов акциями банка на Мосбирже ожидается 15 июля, следует из материалов кредитной организации и комментария первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова."11 июля 2024 года на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Банка ВТБ (ПАО) – АО ВТБ Регистратор, проведены операции по консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в результате которых 5 000 (пять тысяч) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая конвертированы в 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (5 000:1)", - говорится в материалах банка."Процедура обратного сплита призвана облегчить инвесторам торговлю акциями ВТБ. Надеемся, что временная приостановка торгов акциями банка на Московской бирже в связи с процедурой не доставит неудобств нашим инвесторам, и ожидаем, что торги с новым номиналом стартуют с 15 июля", - прокомментировал РИА Новости первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.Акционеры ВТБ проголосовали за консолидацию акций на годовом общем собрании, которое состоялось в заочной форме 7 июня. Они одобрили обратный сплит акций с увеличением номинала акции до 50 рублей с 1 копейки. В материалах банка указывалось, что консолидация осуществляется в отношении более 26,8 триллиона обыкновенных акций, после этого их количество составит почти 5,4 миллиарда.
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втб, акции
ВТБ, Акции
16:08 11.07.2024 (обновлено: 16:17 11.07.2024)
 
ВТБ завершил процесс обратного сплита акций

ВТБ провел обратный сплит акций, возобновление торгов на Мосбирже ожидается 15 июля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. ВТБ завершил процесс обратного сплита акций, в результате которого номинал одной бумаги вырос до 50 рублей с 1 копейки, возобновление торгов акциями банка на Мосбирже ожидается 15 июля, следует из материалов кредитной организации и комментария первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
"11 июля 2024 года на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Банка ВТБ (ПАО) – АО ВТБ Регистратор, проведены операции по консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), в результате которых 5 000 (пять тысяч) обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая конвертированы в 1 (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (5 000:1)", - говорится в материалах банка.
"Процедура обратного сплита призвана облегчить инвесторам торговлю акциями ВТБ. Надеемся, что временная приостановка торгов акциями банка на Московской бирже в связи с процедурой не доставит неудобств нашим инвесторам, и ожидаем, что торги с новым номиналом стартуют с 15 июля", - прокомментировал РИА Новости первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Акционеры ВТБ проголосовали за консолидацию акций на годовом общем собрании, которое состоялось в заочной форме 7 июня. Они одобрили обратный сплит акций с увеличением номинала акции до 50 рублей с 1 копейки. В материалах банка указывалось, что консолидация осуществляется в отношении более 26,8 триллиона обыкновенных акций, после этого их количество составит почти 5,4 миллиарда.
 
ВТБАкции
 
 
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