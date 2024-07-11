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Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку

Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку - 11.07.2024, ПРАЙМ

Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку

Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T16:50+0300

2024-07-11T16:50+0300

2024-07-11T16:55+0300

мошенничество

россия

взятка

газпром

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БЕЛГОРОД, 11 июл — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в региональном СУСК. Следствие считает, что с мая 2023 года по июль 2024-го обвиняемый получил от директора подрядной организации более 15 миллионов рублей в качестве взятки. Это часть оговоренной суммы в 27 миллионов за беспрепятственное принятие выполненных работ, ускорение сроков их оплаты и подписи актов.Во время допроса обвиняемый признался в преступлении и дал признательные показания. В ведомстве добавили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.В УФСБ по региону подтвердили, что были задокументированы факты дачи взятки частями в наличной и безналичной формах. При получении очередной взятки в размере 2 млн рублей обвиняемый был задержан.Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности.

https://1prime.ru/20240625/vzyatka-849470382.html

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россия, взятка, газпром