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Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку - 11.07.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку
Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку - 11.07.2024, ПРАЙМ
Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку
Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T16:50+0300
2024-07-11T16:55+0300
мошенничество
россия
взятка
газпром
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БЕЛГОРОД, 11 июл — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в региональном СУСК. Следствие считает, что с мая 2023 года по июль 2024-го обвиняемый получил от директора подрядной организации более 15 миллионов рублей в качестве взятки. Это часть оговоренной суммы в 27 миллионов за беспрепятственное принятие выполненных работ, ускорение сроков их оплаты и подписи актов.Во время допроса обвиняемый признался в преступлении и дал признательные показания. В ведомстве добавили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.В УФСБ по региону подтвердили, что были задокументированы факты дачи взятки частями в наличной и безналичной формах. При получении очередной взятки в размере 2 млн рублей обвиняемый был задержан.Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности.
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россия, взятка, газпром
Мошенничество, РОССИЯ, взятка, Газпром
16:50 11.07.2024 (обновлено: 16:55 11.07.2024)
 
Замдиректора "Газпром газораспределение Белгород" задержали за взятку

СК: начальник "Газпром газораспределение Белгород" обвиняется в получении взятки

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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БЕЛГОРОД, 11 июл — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Белгород" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в региональном СУСК.
Следствие считает, что с мая 2023 года по июль 2024-го обвиняемый получил от директора подрядной организации более 15 миллионов рублей в качестве взятки. Это часть оговоренной суммы в 27 миллионов за беспрепятственное принятие выполненных работ, ускорение сроков их оплаты и подписи актов.
Во время допроса обвиняемый признался в преступлении и дал признательные показания. В ведомстве добавили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
У обвиняемого в рекордной взятке экс-следователя нет денег на адвокатов
25 июня, 12:07
В УФСБ по региону подтвердили, что были задокументированы факты дачи взятки частями в наличной и безналичной формах. При получении очередной взятки в размере 2 млн рублей обвиняемый был задержан.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки, с лишением права занимать определенные должности.
 
МошенничествоРОССИЯвзяткаГазпром
 
 
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