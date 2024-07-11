https://1prime.ru/20240711/wildberries-850009044.html

Wildberries и Russ запустят совместный проект

Wildberries и Russ запустят совместный проект - 11.07.2024, ПРАЙМ

Wildberries и Russ запустят совместный проект

Wildberries и оператор наружной рекламы Russ запускают первый совместный проект в рамках объединения - им стал рекламный сервис для продавцов, позволяющий... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T10:06+0300

2024-07-11T10:06+0300

2024-07-11T10:06+0300

wildberries

россия

бизнес

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Wildberries и оператор наружной рекламы Russ запускают первый совместный проект в рамках объединения - им стал рекламный сервис для продавцов, позволяющий размещать информацию на наружных конструкциях Russ по всей стране, следует из совместного заявления компаний. "Wildberries и группа Russ объявляют о запуске нового рекламного инструмента для селлеров. … В рекламную платформу Wildberries будет интегрирован новый совместный сервис с группой Russ: в личном кабинете продавцов маркетплейса появится возможность размещения рекламы на цифровом инвентаре Russ по всей России", - говорится в сообщении. Запуск проекта запланирован на осень. Отмечается, что система маркетплейса будет автоматически определять товарную категорию, к которой относится продавец, и предлагать ему ряд предсогласованных макетов для более эффективного размещения. При этом на первом этапе для выбора в качестве рекламоносителей будут доступны два формата: цифровые билборды и цифровые сити-форматы (наружная рекламы, представляющая собой короб со светодиодным полем). Сервис будет также включать возможности геотаргетинга. "Новый сервис позволит интегрировать возможности двух крупнейших отечественных площадок, предоставив прямой механизм выхода селлеров в оффлайн на все цифровые форматы, доступные в экосистеме Russ", - добавляется в заявлении. По словам коммерческого директора Russ Бориса Пешняка, это будет способствовать развитию бизнеса, росту производства, расширению ассортимента и увеличению продаж отечественных предпринимателей. "Если раньше они могли рекламироваться только среди посетителей онлайн-площадки, то теперь информация о товарах и услугах продавцов будет размещаться на цифровых экранах Russ, что привлечет еще больше клиентов. А для кого-то может стать тем самым импульсом для запуска своего дела", - заключил он. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

https://1prime.ru/20240704/wildberries-849739555.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, россия, бизнес