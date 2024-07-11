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Юань повышается в начале торгов 11 июля
Юань повышается в начале торгов 11 июля - 11.07.2024, ПРАЙМ
Юань повышается в начале торгов 11 июля
Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T10:07+0300
2024-07-11T10:07+0300
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Курс рубля снижается в начале торгов против юаня: курс китайской валюты растет до 12 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки, до 12 рублей.
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юань, рубль, курсы валют
Юань повышается в начале торгов 11 июля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже повышается до 12 рублей