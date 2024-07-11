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Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,95 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,95 рубля - 11.07.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,95 рубля
Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T19:08+0300
2024-07-11T19:08+0300
2024-07-11T19:08+0300
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,95 рубля.Ранее Центральный банк РФ установил официальный курс юаня на пятницу, 12 июля, — 12 рублей.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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мосбиржа, россия, юань
Экономика, Мосбиржа, РОССИЯ, юань
Юань на Мосбирже завершил торги снижением до 11,95 рубля
Юань на Московской бирже завершил торги снижением до 11,95 рубля
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к китайской валюте: юань на закрытии подешевел до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,95 рубля.
Ранее Центральный банк РФ установил официальный курс юаня на пятницу, 12 июля, — 12 рублей.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.