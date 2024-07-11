https://1prime.ru/20240711/zapad-850004654.html
Эксперт рассказал, сколько времени нужно на кардинальную перестройку мира
Эксперт рассказал, сколько времени нужно на кардинальную перестройку мира - 11.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько времени нужно на кардинальную перестройку мира
На кардинальное переустройство мира понадобится 20-25 лет, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:10+0300
2024-07-11T07:10+0300
2024-07-11T07:10+0300
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/28/841432852_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_28cd0254731d4cbd282dc595e20e4e34.jpg
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На кардинальное переустройство мира понадобится 20-25 лет, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов."Западная система регулирования международных экономических отношений, которая была создана им после окончания Второй Мировой войны, разваливается. Ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка, по сути, уже нет. Оба эти института – трупы или дышат на ладан", - заявил он. Кроме того, он добавил, что западные страны окончательно растеряли свое доминирование в мировой экономике, а доллар продолжает с каждым днем терять доверие.При этом Караганов упомянул, что многие страны сегодня "с надеждой смотрят на Россию как на освободителя от западного господства".Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20240710/alkogol-850001992.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/28/841432852_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_9664f26ac8297cd829e38eee30d10335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад
Эксперт рассказал, сколько времени нужно на кардинальную перестройку мира
Эксперт Караганов: на перестройку мира без господства Запада нужно 20-25 лет
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На кардинальное переустройство мира понадобится 20-25 лет, рассказал агентству РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Западная система регулирования международных экономических отношений, которая была создана им после окончания Второй Мировой войны, разваливается. Ни Всемирной торговой организации, ни Всемирного банка, по сути, уже нет. Оба эти института – трупы или дышат на ладан", - заявил он.
Кроме того, он добавил, что западные страны окончательно растеряли свое доминирование в мировой экономике, а доллар продолжает с каждым днем терять доверие.
При этом Караганов упомянул, что многие страны сегодня "с надеждой смотрят на Россию как на освободителя от западного господства".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 10.00 мск.
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя