https://1prime.ru/20240711/zapad-850004906.html

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию - 11.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию

Европейские страны могут начать бойкотировать организованные Венгрией встречи министров объединения на фоне визита Орбана в Москву. Об этом пишет издание... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T07:20+0300

2024-07-11T07:20+0300

2024-07-11T08:26+0300

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

запад

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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Европейские страны могут начать бойкотировать организованные Венгрией встречи министров объединения на фоне визита Орбана в Москву. Об этом пишет издание Politico.Так, газета пишет, что 10 июля венгерский представитель в ЕС Балинт Одор столкнулся с суровой критикой своих коллег на закрытой двухчасовой встрече. Один из участников назвал прозвучавшие заявления беспрецедентными."Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Прим. ред.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <...> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — сообщается в материале издания.Как подчеркивается в статье, некоторые европейские дипломаты также согласились на бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел Европейского союза в конце августа. В этой связи журналисты отмечают, что венгерского премьер-министра Виктора Орбана могут ждать тяжелые последствия в том случае, если он и дальше будет поддерживать диалог с неприемлемыми для ЕС политиками.Ранее пятого июля Орбан посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В свою очередь Орбан назвал этот визит следующим этапом мирной миссии после посещения Киева второго июля.

https://1prime.ru/20240710/orban-849997166.html

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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, запад