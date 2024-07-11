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СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию - 11.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию
СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию - 11.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию
Европейские страны могут начать бойкотировать организованные Венгрией встречи министров объединения на фоне визита Орбана в Москву. Об этом пишет издание... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T07:20+0300
2024-07-11T08:26+0300
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
запад
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Европейские страны могут начать бойкотировать организованные Венгрией встречи министров объединения на фоне визита Орбана в Москву. Об этом пишет издание Politico.Так, газета пишет, что 10 июля венгерский представитель в ЕС Балинт Одор столкнулся с суровой критикой своих коллег на закрытой двухчасовой встрече. Один из участников назвал прозвучавшие заявления беспрецедентными."Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Прим. ред.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. &lt;...&gt; Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — сообщается в материале издания.Как подчеркивается в статье, некоторые европейские дипломаты также согласились на бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел Европейского союза в конце августа. В этой связи журналисты отмечают, что венгерского премьер-министра Виктора Орбана могут ждать тяжелые последствия в том случае, если он и дальше будет поддерживать диалог с неприемлемыми для ЕС политиками.Ранее пятого июля Орбан посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В свою очередь Орбан назвал этот визит следующим этапом мирной миссии после посещения Киева второго июля.
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, запад
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин, ЗАПАД
07:20 11.07.2024 (обновлено: 08:26 11.07.2024)
 
СМИ: Запад готовит "наказание" для Орбана после визита в Россию

Politico: ЕС может бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Европейские страны могут начать бойкотировать организованные Венгрией встречи министров объединения на фоне визита Орбана в Москву. Об этом пишет издание Politico.
Так, газета пишет, что 10 июля венгерский представитель в ЕС Балинт Одор столкнулся с суровой критикой своих коллег на закрытой двухчасовой встрече. Один из участников назвал прозвучавшие заявления беспрецедентными.
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"Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Прим. ред.) "реальными последствиями", если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <...> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом", — сообщается в материале издания.
Как подчеркивается в статье, некоторые европейские дипломаты также согласились на бойкот неофициальной встречи министров иностранных дел Европейского союза в конце августа. В этой связи журналисты отмечают, что венгерского премьер-министра Виктора Орбана могут ждать тяжелые последствия в том случае, если он и дальше будет поддерживать диалог с неприемлемыми для ЕС политиками.
Ранее пятого июля Орбан посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В свою очередь Орбан назвал этот визит следующим этапом мирной миссии после посещения Киева второго июля.
 
РОССИЯВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир ПутинЗАПАД
 
 
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