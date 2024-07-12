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"Алроса" разместила замещающие облигации

"Алроса" разместила замещающие облигации - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Алроса" разместила замещающие облигации

"Алроса" разместила замещающие облигации объемом 198,4 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:46+0300

2024-07-12T15:46+0300

2024-07-12T15:46+0300

экономика

россия

алроса

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. "Алроса" разместила замещающие облигации объемом 198,4 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Речь идет о выпуске российских облигаций серии ЗО27-Д для замещения еврооблигаций с погашением в июне 2027 года. Выпуск включает 500 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча долларов. Компания разместила 198 416 облигаций, или 39,68% выпуска. Оплата облигаций при их размещении осуществлялась денежными средствами, а также еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.

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россия, алроса