Индекс Мосбиржи вернулся к 3000

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся сильным падением, в моменте было 2900 п., но рынок очень быстро перешел к восстановлению. Эффект дивотсечки Сбербанка носил скоротечный характер, и по итогам сессии индекс уже 3009 п. и +1,1%. По сути, выкуп бенчмарка со дна превысил 3%. Накануне утром мы ставили именно на такой исход. Закрытие пятницы и торговой недели станет показательным — для констатации разворота рынка вверх важно в индексе удерживать психологические 3000 п.Сильнее рынка акции Аэрофлота (+8,5%). Коррекция с многолетнего максимума под 65 руб. завершилась на подлете к 52 руб., а уже вчера вечером было почти 57 руб. Фундаментальные метрики корпорации улучшаются, это самая доходная акция в 2024 г.: +62%. Ориентир на возврат к круглым 60 руб.Слабее рынка были бумаги Сбербанка (-6,5%). Но это лишь условно — дивиденд 10%, а падение значительно меньше, и это говорит о силе акций. Фундаментальный таргет на год вперед — 390 руб.Рубль завершает неделю по нулям. Юань ниже 12, доллар на тех же 88. Стабилизация валютного рынка состоялась, девальвации нацвалюты не ожидается, как и повторения июньского обвала инвалют. Но локально юань, доллар и евро на будущей неделе могут технически сыграть вниз на пару процентов.
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся сильным падением, в моменте было 2900 п., но рынок очень быстро перешел к восстановлению. Эффект дивотсечки Сбербанка носил скоротечный характер, и по итогам сессии индекс уже 3009 п. и +1,1%. По сути, выкуп бенчмарка со дна превысил 3%. Накануне утром мы ставили именно на такой исход. Закрытие пятницы и торговой недели станет показательным — для констатации разворота рынка вверх важно в индексе удерживать психологические 3000 п.
Сильнее рынка акции Аэрофлота (+8,5%). Коррекция с многолетнего максимума под 65 руб. завершилась на подлете к 52 руб., а уже вчера вечером было почти 57 руб. Фундаментальные метрики корпорации улучшаются, это самая доходная акция в 2024 г.: +62%. Ориентир на возврат к круглым 60 руб.
Слабее рынка были бумаги Сбербанка (-6,5%). Но это лишь условно — дивиденд 10%, а падение значительно меньше, и это говорит о силе акций. Фундаментальный таргет на год вперед — 390 руб.
Рубль завершает неделю по нулям. Юань ниже 12, доллар на тех же 88. Стабилизация валютного рынка состоялась, девальвации нацвалюты не ожидается, как и повторения июньского обвала инвалют. Но локально юань, доллар и евро на будущей неделе могут технически сыграть вниз на пару процентов.
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