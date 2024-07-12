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Индекс Мосбиржи вернулся к 3000 - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи вернулся к 3000
Индекс Мосбиржи вернулся к 3000 - 12.07.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи вернулся к 3000
Индекс Мосбиржи открылся сильным падением, в моменте было 2900 п., но рынок очень быстро перешел к восстановлению. Эффект дивотсечки Сбербанка носил скоротечный | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:01+0300
2024-07-12T09:01+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся сильным падением, в моменте было 2900 п., но рынок очень быстро перешел к восстановлению. Эффект дивотсечки Сбербанка носил скоротечный характер, и по итогам сессии индекс уже 3009 п. и +1,1%. По сути, выкуп бенчмарка со дна превысил 3%. Накануне утром мы ставили именно на такой исход. Закрытие пятницы и торговой недели станет показательным — для констатации разворота рынка вверх важно в индексе удерживать психологические 3000 п.Сильнее рынка акции Аэрофлота (+8,5%). Коррекция с многолетнего максимума под 65 руб. завершилась на подлете к 52 руб., а уже вчера вечером было почти 57 руб. Фундаментальные метрики корпорации улучшаются, это самая доходная акция в 2024 г.: +62%. Ориентир на возврат к круглым 60 руб.Слабее рынка были бумаги Сбербанка (-6,5%). Но это лишь условно — дивиденд 10%, а падение значительно меньше, и это говорит о силе акций. Фундаментальный таргет на год вперед — 390 руб.Рубль завершает неделю по нулям. Юань ниже 12, доллар на тех же 88. Стабилизация валютного рынка состоялась, девальвации нацвалюты не ожидается, как и повторения июньского обвала инвалют. Но локально юань, доллар и евро на будущей неделе могут технически сыграть вниз на пару процентов.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, рынки, биржа
Мнения аналитиков, Акции, Рынки, биржа
09:01 12.07.2024
 
Индекс Мосбиржи вернулся к 3000

Зельцер: индекс Мосбиржи восстановился после падения от дивотсечки Сбербанка

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи открылся сильным падением, в моменте было 2900 п., но рынок очень быстро перешел к восстановлению. Эффект дивотсечки Сбербанка носил скоротечный характер, и по итогам сессии индекс уже 3009 п. и +1,1%. По сути, выкуп бенчмарка со дна превысил 3%. Накануне утром мы ставили именно на такой исход. Закрытие пятницы и торговой недели станет показательным — для констатации разворота рынка вверх важно в индексе удерживать психологические 3000 п.
Сильнее рынка акции Аэрофлота (+8,5%). Коррекция с многолетнего максимума под 65 руб. завершилась на подлете к 52 руб., а уже вчера вечером было почти 57 руб. Фундаментальные метрики корпорации улучшаются, это самая доходная акция в 2024 г.: +62%. Ориентир на возврат к круглым 60 руб.
Слабее рынка были бумаги Сбербанка (-6,5%). Но это лишь условно — дивиденд 10%, а падение значительно меньше, и это говорит о силе акций. Фундаментальный таргет на год вперед — 390 руб.
Рубль завершает неделю по нулям. Юань ниже 12, доллар на тех же 88. Стабилизация валютного рынка состоялась, девальвации нацвалюты не ожидается, как и повторения июньского обвала инвалют. Но локально юань, доллар и евро на будущей неделе могут технически сыграть вниз на пару процентов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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