https://1prime.ru/20240712/antonov-850032914.html

"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО

"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО

Североатлантический альянс провозглашает право применять силу в любой точке мира, вне зависимости от того, что является для этого причиной. Об этом заявил... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T06:58+0300

2024-07-12T06:58+0300

2024-07-12T06:58+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс провозглашает право применять силу в любой точке мира, вне зависимости от того, что является для этого причиной. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя итоги завершившегося саммита НАТО в Вашингтоне."Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", - заявил журналистам дипломат.Кроме того, он заметил, что конференция НАТО продемонстрировала бесповоротную нацеленность альянса на конфронтацию и подготовку к войне. По его словам, Вашингтон и его союзники мобилизуют все ресурсы для "сохранения своей терпящей крах гегемонии".Антонов добавил, что высказанные на саммите заявления в пользу мирного урегулирования украинского конфликта "затемнялись" русофобскими утверждениями.

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россия, сша, украина, нато, анатолий антонов