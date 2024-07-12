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"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО
"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО
Североатлантический альянс провозглашает право применять силу в любой точке мира, вне зависимости от того, что является для этого причиной. Об этом заявил... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T06:58+0300
2024-07-12T06:58+0300
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нато
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс провозглашает право применять силу в любой точке мира, вне зависимости от того, что является для этого причиной. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя итоги завершившегося саммита НАТО в Вашингтоне."Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", - заявил журналистам дипломат.Кроме того, он заметил, что конференция НАТО продемонстрировала бесповоротную нацеленность альянса на конфронтацию и подготовку к войне. По его словам, Вашингтон и его союзники мобилизуют все ресурсы для "сохранения своей терпящей крах гегемонии".Антонов добавил, что высказанные на саммите заявления в пользу мирного урегулирования украинского конфликта "затемнялись" русофобскими утверждениями.
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россия, сша, украина, нато, анатолий антонов
РОССИЯ, США, УКРАИНА, НАТО, Анатолий Антонов
06:58 12.07.2024
 
"Высасывают соки". Антонов прокомментировал итоги саммита НАТО

Антонов: НАТО декларирует право применять силу в любой точке планеты

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 12 июл – ПРАЙМ. Североатлантический альянс провозглашает право применять силу в любой точке мира, вне зависимости от того, что является для этого причиной. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя итоги завершившегося саммита НАТО в Вашингтоне.
"Государства "золотого миллиарда" хотят держать в придавленном состоянии и высасывать соки из всех регионов мира. Ради насаждения неоколониальных порядков Североатлантический альянс фактически декларирует право применять силу в любой точке планеты, будь то под предлогом экспорта демократии, защиты прав человека или борьбы с терроризмом", - заявил журналистам дипломат.
Кроме того, он заметил, что конференция НАТО продемонстрировала бесповоротную нацеленность альянса на конфронтацию и подготовку к войне. По его словам, Вашингтон и его союзники мобилизуют все ресурсы для "сохранения своей терпящей крах гегемонии".
Антонов добавил, что высказанные на саммите заявления в пользу мирного урегулирования украинского конфликта "затемнялись" русофобскими утверждениями.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
10 июля, 05:45
 
РОССИЯСШАУКРАИНАНАТОАнатолий Антонов
 
 
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