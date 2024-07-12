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Глава Росавиации вылетел на место авиакатастрофы в Подмосковье
Глава Росавиации вылетел на место авиакатастрофы в Подмосковье - 12.07.2024, ПРАЙМ
Глава Росавиации вылетел на место авиакатастрофы в Подмосковье
Глава Росавиации Дмитрий Ядров отправился на место авиакатастрофы под Коломной. Об этом говорится в аккаунте ведомства в Telegram. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:55+0300
2024-07-12T16:55+0300
2024-07-12T16:55+0300
россия
самолет
росавиация
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров отправился на место авиакатастрофы под Коломной. Об этом говорится в аккаунте ведомства в Telegram."Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", — сказано в материале.Ранее стало известно, что Superjet 100 авиакомпании "Газпром авиа" разбился около деревни Апраксино после проведения ремонта. На борту самолета не было пассажиров, но три члена экипажа, предположительно, погибли.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Отмечается, что упавший самолет не является полностью импортозамещенным моделью Sukhoi Superjet 100NEW-95. Самолет находился в эксплуатации с 2014 года.
https://1prime.ru/20240712/samolet-850061497.html
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россия, самолет, росавиация
РОССИЯ, самолет, Росавиация
Глава Росавиации вылетел на место авиакатастрофы в Подмосковье
Глава Росавиации Ядров вылетел на место авиакатастрофы в Подмосковье
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров отправился на место авиакатастрофы под Коломной. Об этом говорится в аккаунте ведомства в Telegram.
"Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье", — сказано в материале.
Ранее стало известно, что Superjet 100 авиакомпании "Газпром авиа" разбился около деревни Апраксино после проведения ремонта. На борту самолета не было пассажиров, но три члена экипажа, предположительно, погибли.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Отмечается, что упавший самолет не является полностью импортозамещенным моделью Sukhoi Superjet 100NEW-95. Самолет находился в эксплуатации с 2014 года.
Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95