Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/avstraliya-850050781.html
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии - 12.07.2024, ПРАЙМ
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии
Распространение информации о задержании российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, связано с созданием антироссийской паранойи. Об этом... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:49+0300
2024-07-12T12:49+0300
россия
австралия
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/82950/45/829504527_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_169f18747c7f8d5c1c47b2713d1a3935.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Распространение информации о задержании российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, связано с созданием антироссийской паранойи. Об этом сообщило посольство России в Австралии.Ранее австралийская полиция сообщила о задержании местной пары, Киры и Игоря Королевых, имеющих российские паспорта, по обвинению в шпионаже в пользу России. В посольстве отметили, что австралийская сторона активно распространяет сведения о якобы шпионаже со стороны россиян."Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", — говорится в заявлении дипведомства.В посольстве подчеркнули, что диппредставительство требует официальную письменную информацию для оказания консульской поддержки задержанным россиянам.
https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849525474.html
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82950/45/829504527_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a2a35aaf4851285ce69016b9c22e1158.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, австралия, арест
РОССИЯ, АВСТРАЛИЯ, арест
12:49 12.07.2024
 
Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии

Посольство РФ: данные об аресте граждан РФ в Австралии — волна антироссийской паранойи

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанк% Вид австралийского города Сидней
% Вид австралийского города Сидней - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Распространение информации о задержании российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, связано с созданием антироссийской паранойи. Об этом сообщило посольство России в Австралии.
Ранее австралийская полиция сообщила о задержании местной пары, Киры и Игоря Королевых, имеющих российские паспорта, по обвинению в шпионаже в пользу России. В посольстве отметили, что австралийская сторона активно распространяет сведения о якобы шпионаже со стороны россиян.
"Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", — говорится в заявлении дипведомства.
В посольстве подчеркнули, что диппредставительство требует официальную письменную информацию для оказания консульской поддержки задержанным россиянам.
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
РФ закрывает въезд для ряда граждан Австралии и Новой Зеландии
26 июня, 21:33
 
РОССИЯАВСТРАЛИЯарест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала