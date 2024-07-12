https://1prime.ru/20240712/avstraliya-850050781.html

Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии

Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии - 12.07.2024, ПРАЙМ

Посольство России назвало паранойей данные об аресте россиян в Австралии

Распространение информации о задержании российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, связано с созданием антироссийской паранойи. Об этом... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:49+0300

2024-07-12T12:49+0300

2024-07-12T12:49+0300

россия

австралия

арест

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Распространение информации о задержании российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, связано с созданием антироссийской паранойи. Об этом сообщило посольство России в Австралии.Ранее австралийская полиция сообщила о задержании местной пары, Киры и Игоря Королевых, имеющих российские паспорта, по обвинению в шпионаже в пользу России. В посольстве отметили, что австралийская сторона активно распространяет сведения о якобы шпионаже со стороны россиян."Цель этой кампании очевидна - поднять здесь новую волну антироссийской паранойи, отвлекая австралийцев от многочисленных провалов политики правящей лейбористской партии", — говорится в заявлении дипведомства.В посольстве подчеркнули, что диппредставительство требует официальную письменную информацию для оказания консульской поддержки задержанным россиянам.

https://1prime.ru/20240626/sanktsii-849525474.html

австралия

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россия, австралия, арест