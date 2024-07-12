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ГТЛК поставила 70 автобусов для пяти регионов России

ГТЛК поставила 70 автобусов для пяти регионов России - 12.07.2024, ПРАЙМ

ГТЛК поставила 70 автобусов для пяти регионов России

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 70 автобусов для перевозчиков Московской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T18:14+0300

2024-07-12T18:14+0300

2024-07-12T18:14+0300

экономика

россия

гтлк

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 70 автобусов для перевозчиков Московской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Архангельска по инвестпроекту с использованием средств ФНБ, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "C конца прошлой недели ГТЛК передала в лизинг для перевозчиков Московской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Архангельска общественный транспорт по инвестпроекту с использованием средств ФНБ и в рамках коммерческой сделки", — отмечается в сообщении. Всего с 6 июля компания поставила: 40 автобусов ЛиАЗ-529265-03 для Московской области (ФНБ); 10 автобусов LOTOS 105C02 для Архангельска (ФНБ, заключительная партия по контракту); 7 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Владикавказа (ФНБ, заключительная партия по контракту); 7 автобусов VOLGABUS 4298G4 для Санкт-Петербурга; 6 автобусов для ЛиАЗ-529265 Нижегородской области (ФНБ, заключительная партия по контракту).Президент России Владимир Путин в рамках майского указа поручил к 2030 году увеличить до 85% долю городского общественного транспорта, срок эксплуатации которого не превышает нормативов.

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россия, гтлк