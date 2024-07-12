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ЦБ выпустит монету в честь 1000-летия основания Суздаля
ЦБ выпустит монету в честь 1000-летия основания Суздаля - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит монету в честь 1000-летия основания Суздаля
Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение серебряную памятную монету номиналом 3 рубля серии "Города" в честь тысячелетия основания города Суздаля,... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:00+0300
2024-07-12T12:00+0300
2024-07-12T12:49+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение серебряную памятную монету номиналом 3 рубля серии "Города" в честь тысячелетия основания города Суздаля, сообщает регулятор. "Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "1000-летие основания г. Суздаля" серии "Города" (каталожный № 5111-0507)", - говорится в сообщении ЦБ. Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата; "2024 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение комплекса зданий Суздальского кремля на фоне выполненной в технологии лазерного матирования панорамы древнего города; внизу в обрамлении древнерусского орнамента, выполненного в технологии лазерного матирования, - стилизованная рельефная фигура сокола - геральдического символа Суздаля; вверху по окружности - рельефная надпись: "1000-летие Суздаля".
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монета
ЦБ выпустит монету в честь 1000-летия основания Суздаля
ЦБ выпустит памятную монету серии "Города" в честь 1000-летия основания Суздаля
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 12 июля, выпускает в обращение серебряную памятную монету номиналом 3 рубля серии "Города" в честь тысячелетия основания города Суздаля, сообщает регулятор.
"Банк России 12 июля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "1000-летие основания г. Суздаля" серии "Города" (каталожный № 5111-0507)", - говорится в сообщении ЦБ.
Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая. Монета изготовлена качеством "пруф". Тираж монеты - 3 тысячи штук.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата; "2024 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение комплекса зданий Суздальского кремля на фоне выполненной в технологии лазерного матирования панорамы древнего города; внизу в обрамлении древнерусского орнамента, выполненного в технологии лазерного матирования, - стилизованная рельефная фигура сокола - геральдического символа Суздаля; вверху по окружности - рельефная надпись: "1000-летие Суздаля".