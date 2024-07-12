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ФАС выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
ФАС выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа - 12.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:47+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не обсуждается, сообщили РИА Новости в ведомстве. "ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - объяснили в службе. В ФАС считают, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Также эта мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа. Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.
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россия, фас рф
РОССИЯ, Энергетика, ФАС РФ
ФАС выступила за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа
ФАС: российские власти не обсуждают продление разрешения на экспорт бензина
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа, продление временного разрешения сейчас не обсуждается, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - объяснили в службе.
В ФАС считают, что ограничение экспорта топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанный в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Также эта мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.
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Правительство РФ 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа.
Минэнерго 5 июля сообщило, что ситуация с обеспечением топливом всех субъектов РФ стабильная. Ведомство также ожидает роста производства бензина в конце июля на 15-20 тысяч тонн за счет завершения плановых ремонтов на двух НПЗ.