https://1prime.ru/20240712/benzin-850036476.html
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:58+0300
2024-07-12T09:58+0300
2024-07-12T09:58+0300
россия
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b269639b7c2cc6801f0eed5acacf2f6.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поддержал инициативу службы.Отмечается, что подобная идея была предложена на оне сохраняющихся на топливном рынке проблем. Речь идет о безостановочном росте биржевой стоимости бензина, достигшей максимальных показателей с сентября 2023 года.Согласно материалу издания, российские НПЗ на фоне сложностей с производством топлива не могут удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке. Правительство России 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.
https://1prime.ru/20240709/mir-849950571.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/70/842207096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f27eefbc4ed667237ae239890a87c73d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бензин
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина
"Ъ": в России вернут запрет на экспорт бензина из-за сложностей с производством
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ
. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом сообщает издание "Коммерсант
" со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поддержал инициативу службы.
Отмечается, что подобная идея была предложена на оне сохраняющихся на топливном рынке проблем. Речь идет о безостановочном росте биржевой стоимости бензина, достигшей максимальных показателей с сентября 2023 года.
Согласно материалу издания, российские НПЗ на фоне сложностей с производством топлива не могут удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке.
Правительство России 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.
Бензин подешевел на российской бирже