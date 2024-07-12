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"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:58+0300
2024-07-12T09:58+0300
россия
бензин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поддержал инициативу службы.Отмечается, что подобная идея была предложена на оне сохраняющихся на топливном рынке проблем. Речь идет о безостановочном росте биржевой стоимости бензина, достигшей максимальных показателей с сентября 2023 года.Согласно материалу издания, российские НПЗ на фоне сложностей с производством топлива не могут удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке. Правительство России 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.
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россия, бензин
РОССИЯ, Бензин
09:58 12.07.2024
 
"Коммерсант": в России могут вернуть запрет на экспорт бензина

"Ъ": в России вернут запрет на экспорт бензина из-за сложностей с производством

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила вновь запретить экспорт бензина с 1 августа после временного снятия ограничения с 20 мая по 30 июня. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поддержал инициативу службы.
Отмечается, что подобная идея была предложена на оне сохраняющихся на топливном рынке проблем. Речь идет о безостановочном росте биржевой стоимости бензина, достигшей максимальных показателей с сентября 2023 года.
Согласно материалу издания, российские НПЗ на фоне сложностей с производством топлива не могут удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке.
Правительство России 28 июня продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен. Предполагалось, что с 1 июля он продолжит действие, но власти допускали и продление приостановки ограничений исходя из ситуации на рынке.
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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