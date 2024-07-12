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Вводить или не вводить? Эксперт ответил на "бензиновый" вопрос

Вводить или не вводить? Эксперт ответил на "бензиновый" вопрос - 12.07.2024, ПРАЙМ

Вводить или не вводить? Эксперт ответил на "бензиновый" вопрос

Запрет на экспорт бензина из России, который должен возобновить действие с 1 августа, было бы разумно отменять только после нормализации оптовых цен, поделился... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:18+0300

2024-07-12T12:18+0300

2024-07-12T12:18+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России, который должен возобновить действие с 1 августа, было бы разумно отменять только после нормализации оптовых цен, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила агентству, что ведомство выступает за возврат к запрету на экспорт бензина с 1 августа. Там также добавили, что возможность продления временного разрешения сейчас не обсуждается. "Разумно вводить (запрет на экспорт бензина - ред.) до нормализации цен на опте. ... Тем более что с точки зрения общего объема экспорта российских нефтепродуктов доля бензина незначительна, мы в основном экспортируем дизельное топливо", - сказал собеседник агентства. По мнению Скрябина, возобновление запрета на вывоз бензина за рубеж приведет к стабилизации оптовых цен. Нынешний рост стоимости топлива на бирже, считает эксперт, создает угрозу для рентабельности небольших неинтегрированных в производство перепродавцов и в рознице, "так как там цена или ее рост (на заправках) фактически регулируется". Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга приблизилась к отметке в 70 тысяч рублей за тонну впервые с конца сентября. До этой недели цены на бензин увеличивались практически непрерывно в течение месяца и вернулись к росту в среду. Цены на Аи-92 с первого торгового дня июня по 5 июля выросли на 19,6%, на Аи-95 - на 28,8%. Правительство РФ с 1 марта до сентября ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая этот запрет был приостановлен - сначала до июля, затем до августа.

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россия, бензин