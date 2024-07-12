Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась снижением фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, а валютный индекс РТС - на 5,5%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 87.Понижение по индексу МосБиржи было связано отчасти с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксировал реестр акционеров 11 июля. Падение акций Сбербанка было меньше, чем дивиденд, при этом индекс закрыл гэп с открытия (около -1,7%) за счет плотного роста других бумаг, преимущественно из нефтегазового сектора. Поддержку индексу оказывала нефть, котировки BRENT оттолкнулись вверх от уровня $84 и торговались в пятницу выше $86, на фоне резкого падения доллара относительно шести мировых валют.Причиной резкого движения в долларе были вышедшие в четверг данные по инфляции в США. Эксперты ожидают выхода более благоприятных данных в предстоящие месяцы как по занятости, так и по инфляции, что должно побудить ФРС начать снижать ставки, хотя и медленно и осторожно.На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекционной динамики российского рынка акций на фоне продолжения сезона дивидендных отсечек по следующим компаниям: Магнит (6,8%), МТС (13%), а 18 июля Сургутнефтегаз прив. (12,3%), Транснефть прив (12,3%) и Совкомфлот (9,9%).
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась снижением фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, а валютный индекс РТС - на 5,5%.
Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 87.
Понижение по индексу МосБиржи было связано отчасти с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксировал реестр акционеров 11 июля. Падение акций Сбербанка было меньше, чем дивиденд, при этом индекс закрыл гэп с открытия (около -1,7%) за счет плотного роста других бумаг, преимущественно из нефтегазового сектора.
Поддержку индексу оказывала нефть, котировки BRENT оттолкнулись вверх от уровня $84 и торговались в пятницу выше $86, на фоне резкого падения доллара относительно шести мировых валют.
Причиной резкого движения в долларе были вышедшие в четверг данные по инфляции в США. Эксперты ожидают выхода более благоприятных данных в предстоящие месяцы как по занятости, так и по инфляции, что должно побудить ФРС начать снижать ставки, хотя и медленно и осторожно.
На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекционной динамики российского рынка акций на фоне продолжения сезона дивидендных отсечек по следующим компаниям: Магнит (6,8%), МТС (13%), а 18 июля Сургутнефтегаз прив. (12,3%), Транснефть прив (12,3%) и Совкомфлот (9,9%).
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