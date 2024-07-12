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Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие
Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие - 12.07.2024, ПРАЙМ
Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие
Прошедшая торговая неделя закрылась снижением фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, а валютный индекс РТС - на 5,5%. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T18:06+0300
2024-07-12T18:08+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась снижением фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, а валютный индекс РТС - на 5,5%. Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 87.Понижение по индексу МосБиржи было связано отчасти с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксировал реестр акционеров 11 июля. Падение акций Сбербанка было меньше, чем дивиденд, при этом индекс закрыл гэп с открытия (около -1,7%) за счет плотного роста других бумаг, преимущественно из нефтегазового сектора. Поддержку индексу оказывала нефть, котировки BRENT оттолкнулись вверх от уровня $84 и торговались в пятницу выше $86, на фоне резкого падения доллара относительно шести мировых валют.Причиной резкого движения в долларе были вышедшие в четверг данные по инфляции в США. Эксперты ожидают выхода более благоприятных данных в предстоящие месяцы как по занятости, так и по инфляции, что должно побудить ФРС начать снижать ставки, хотя и медленно и осторожно.На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекционной динамики российского рынка акций на фоне продолжения сезона дивидендных отсечек по следующим компаниям: Магнит (6,8%), МТС (13%), а 18 июля Сургутнефтегаз прив. (12,3%), Транснефть прив (12,3%) и Совкомфлот (9,9%).
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, доллар на мосбирже, объем торгов на мосбирже
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, доллар на Мосбирже, объем торгов на Мосбирже
18:06 12.07.2024 (обновлено: 18:08 12.07.2024)
 
Биржи в миноре - на смену Сбербанку идут другие

Аналитик Власенко: индекс Мосбиржи продолжит падать на дивидендных отсечках

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя закрылась снижением фондовых индексов. Индекс МосБиржи снизился на 5,7%, а валютный индекс РТС - на 5,5%.
Расчетный курс рубля по отношению к доллару укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 87.
Понижение по индексу МосБиржи было связано отчасти с серией отсечек крупных дивидендных компаний, включая Сбербанк, который зафиксировал реестр акционеров 11 июля. Падение акций Сбербанка было меньше, чем дивиденд, при этом индекс закрыл гэп с открытия (около -1,7%) за счет плотного роста других бумаг, преимущественно из нефтегазового сектора.
Поддержку индексу оказывала нефть, котировки BRENT оттолкнулись вверх от уровня $84 и торговались в пятницу выше $86, на фоне резкого падения доллара относительно шести мировых валют.
Причиной резкого движения в долларе были вышедшие в четверг данные по инфляции в США. Эксперты ожидают выхода более благоприятных данных в предстоящие месяцы как по занятости, так и по инфляции, что должно побудить ФРС начать снижать ставки, хотя и медленно и осторожно.
На следующей неделе мы ожидаем продолжение коррекционной динамики российского рынка акций на фоне продолжения сезона дивидендных отсечек по следующим компаниям: Магнит (6,8%), МТС (13%), а 18 июля Сургутнефтегаз прив. (12,3%), Транснефть прив (12,3%) и Совкомфлот (9,9%).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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