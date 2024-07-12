https://1prime.ru/20240712/briks-850038296.html
В БРИКС может появиться цифровая платежная система, рассказала Матвиенко
В БРИКС может появиться цифровая платежная система, рассказала Матвиенко - 12.07.2024, ПРАЙМ
В БРИКС может появиться цифровая платежная система, рассказала Матвиенко
Многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в БРИКС, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:48+0300
2024-07-12T10:48+0300
2024-07-12T10:50+0300
россия
брикс
платежные системы
экономика
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в БРИКС, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Бридж (BRICS Bridge), которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - сказала она в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС. При этом могут использоваться цифровые валюты центральных банков стран объединения, курс которых будет привязан к стоимости национальных валют, добавила Матвиенко. "Кроме того, данная цифровая расчетно-платежная платформа будет децентрализованной, когда ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных. В случае утверждения предлагаемой Россией инициативы от стран БРИКС потребуется скоординированная законодательная работа по введению в оборот национальной цифровой валюты и ее использования в трансграничных расчетах", - резюмировала парламентарий. Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20240711/turtsiya-850006908.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, платежные системы, валентина матвиенко
РОССИЯ, БРИКС, платежные системы, Экономика, Валентина Матвиенко
В БРИКС может появиться цифровая платежная система, рассказала Матвиенко
Матвиенко: цифровая платежная система может появиться в странах БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу могут создать в БРИКС, доклад готовят Минфин и ЦБ РФ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Министерство финансов России и Центральный банк России совместно с партнерами по объединению готовят доклад лидерам стран БРИКС по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций. Результатом проработки доклада может стать создание многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы БРИКС Бридж (BRICS Bridge), которая поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот", - сказала она в ходе своего выступления на парламентском форуме БРИКС.
Анкару призвали не совершать стратегическую ошибку и повернуться к БРИКС
При этом могут использоваться цифровые валюты центральных банков стран объединения, курс которых будет привязан к стоимости национальных валют, добавила Матвиенко.
"Кроме того, данная цифровая расчетно-платежная платформа будет децентрализованной, когда ни один из участников не сможет ограничивать действия остальных. В случае утверждения предлагаемой Россией инициативы от стран БРИКС потребуется скоординированная законодательная работа по введению в оборот национальной цифровой валюты и ее использования в трансграничных расчетах", - резюмировала парламентарий.
Россия с 1 января этого года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.