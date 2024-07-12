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В Иране призвали ускорить создание единой банковской системы БРИКС
В Иране призвали ускорить создание единой банковской системы БРИКС - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Иране призвали ускорить создание единой банковской системы БРИКС
БРИКС должен ускорить работу по созданию единой банковской системы, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:34+0300
2024-07-12T11:34+0300
2024-07-12T11:34+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. БРИКС должен ускорить работу по созданию единой банковской системы, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля. "БРИКС должен ускорить свою работу по введению цифровых валют и созданию совместной, единой банковской системы для международных расчетов с использованием цифровых валют. Нужно заключать двусторонние договоры по использованию национальных валют в торговле. И таким образом мы сможем наконец избавиться от доллара", - сказал он, выступая на Парламентском форуме БРИКС. Спикер при этом признал, что быстрых решений не существует. "Мы находимся на сложном пути, нас ждет впереди много проблем, но сейчас уже понятно, что доминирование доллара надо исключить", - добавил Галибаф.
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брикс, иран, банки
Экономика, БРИКС, ИРАН, Банки
В Иране призвали ускорить создание единой банковской системы БРИКС
Спикер парламента Ирана: БРИКС нужно ускорить создание единой банковской системы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - ПРАЙМ. БРИКС должен ускорить работу по созданию единой банковской системы, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Десятый Парламентский форум БРИКС проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге с 11 по 12 июля.
"БРИКС должен ускорить свою работу по введению цифровых валют и созданию совместной, единой банковской системы для международных расчетов с использованием цифровых валют. Нужно заключать двусторонние договоры по использованию национальных валют в торговле. И таким образом мы сможем наконец избавиться от доллара", - сказал он, выступая на Парламентском форуме БРИКС.
Спикер при этом признал, что быстрых решений не существует.
"Мы находимся на сложном пути, нас ждет впереди много проблем, но сейчас уже понятно, что доминирование доллара надо исключить", - добавил Галибаф.
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