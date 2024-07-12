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У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии - 12.07.2024, ПРАЙМ
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У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии - 12.07.2024, ПРАЙМ
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии
Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T22:06+0300
2024-07-12T22:06+0300
политика
чехия
петр павел
украина
новые регионы рф
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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. "Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их", —сказал Павел в ходе дискуссии, организованной на площадке базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета. При этом чешский лидер добавил, что Запад никогда не признает суверенитет России над новыми регионами. В 2014 году на фоне госпереворота в Украине в Крыму прошел референдум, участники которого проголосовали за присоединение полуострова к России. Подписав договор о принятии Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года республика Крым официально вошла в состав Российской Федерации.5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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чехия, петр павел, украина, новые регионы рф, россия
Политика, ЧЕХИЯ, Петр Павел, УКРАИНА, новые регионы РФ, РОССИЯ
22:06 12.07.2024
 
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии

Павел: Запад понимает, что у Киева нет шансов вернуть отошедшие РФ регионы

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел.
"Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их", —сказал Павел в ходе дискуссии, организованной на площадке базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета.
При этом чешский лидер добавил, что Запад никогда не признает суверенитет России над новыми регионами.
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Вчера, 15:07
В 2014 году на фоне госпереворота в Украине в Крыму прошел референдум, участники которого проголосовали за присоединение полуострова к России. Подписав договор о принятии Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года республика Крым официально вошла в состав Российской Федерации.
5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
 
ПолитикаЧЕХИЯПетр ПавелУКРАИНАновые регионы РФРОССИЯ
 
 
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