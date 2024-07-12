https://1prime.ru/20240712/chekhiya-850070778.html
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии - 12.07.2024, ПРАЙМ
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии
Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T22:06+0300
2024-07-12T22:06+0300
2024-07-12T22:06+0300
политика
чехия
петр павел
украина
новые регионы рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. "Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их", —сказал Павел в ходе дискуссии, организованной на площадке базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета. При этом чешский лидер добавил, что Запад никогда не признает суверенитет России над новыми регионами. В 2014 году на фоне госпереворота в Украине в Крыму прошел референдум, участники которого проголосовали за присоединение полуострова к России. Подписав договор о принятии Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года республика Крым официально вошла в состав Российской Федерации.5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
https://1prime.ru/20240711/energetika-850021046.html
чехия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, петр павел, украина, новые регионы рф, россия
Политика, ЧЕХИЯ, Петр Павел, УКРАИНА, новые регионы РФ, РОССИЯ
У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии
Павел: Запад понимает, что у Киева нет шансов вернуть отошедшие РФ регионы
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел.
"Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их", —сказал Павел в ходе дискуссии, организованной на площадке базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета.
При этом чешский лидер добавил, что Запад никогда не признает суверенитет России над новыми регионами.
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на энергетику в новых регионах
В 2014 году на фоне госпереворота в Украине в Крыму прошел референдум, участники которого проголосовали за присоединение полуострова к России. Подписав договор о принятии Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года республика Крым официально вошла в состав Российской Федерации.
5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.