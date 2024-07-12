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У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии

У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии - 12.07.2024, ПРАЙМ

У Киева нет шансов вернуть утраченные регионы, заявил президент Чехии

Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T22:06+0300

2024-07-12T22:06+0300

2024-07-12T22:06+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. Страны Запада понимают, что Украина не сможет вернуть территории, которые отошли России, заявил в пятницу президент Чехии Петр Павел. "Мы понимаем, что в нынешних обстоятельствах нет реального способа вернуть их", —сказал Павел в ходе дискуссии, организованной на площадке базирующегося в Вашингтоне Атлантического совета. При этом чешский лидер добавил, что Запад никогда не признает суверенитет России над новыми регионами. В 2014 году на фоне госпереворота в Украине в Крыму прошел референдум, участники которого проголосовали за присоединение полуострова к России. Подписав договор о принятии Крыма в состав РФ, 18 марта 2014 года республика Крым официально вошла в состав Российской Федерации.5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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чехия, петр павел, украина, новые регионы рф, россия