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В России зарегистрировали первый бренд новых регионов

В России зарегистрировали первый бренд новых регионов - 12.07.2024, ПРАЙМ

В России зарегистрировали первый бренд новых регионов

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:19+0300

2024-07-12T09:19+0300

2024-07-12T09:19+0300

россия

мелитополь

черешня

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах Российской Федерации - им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", сообщили в ведомстве. "Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ – географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. "Сегодня наступает новый этап подъема родных территорий. Их жители, организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности", - отметил Зубов. Существует 12 сортов мелитопольской черешни. Ягода в регионе известна более 100 лет. Ее высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области.

мелитополь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мелитополь, черешня