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В России зарегистрировали первый бренд новых регионов
В России зарегистрировали первый бренд новых регионов - 12.07.2024, ПРАЙМ
В России зарегистрировали первый бренд новых регионов
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:19+0300
2024-07-12T09:19+0300
2024-07-12T09:19+0300
россия
мелитополь
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах Российской Федерации - им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", сообщили в ведомстве. "Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ – географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. "Сегодня наступает новый этап подъема родных территорий. Их жители, организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности", - отметил Зубов. Существует 12 сортов мелитопольской черешни. Ягода в регионе известна более 100 лет. Ее высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области.
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россия, мелитополь, черешня
РОССИЯ, МЕЛИТОПОЛЬ, черешня
В России зарегистрировали первый бренд новых регионов
Мелитопольская черешня стала первым зарегистрированным брендом новых регионов РФ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах Российской Федерации - им стало географическое указание "Мелитопольская черешня", сообщили в ведомстве.
"Именно "Мелитопольская черешня" стала первым зарегистрированным региональным брендом новых регионов РФ – географическим указанием от Мелитопольского района Запорожской области", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, статус регионального бренда помогает местным производителям продвигать свои товары на российском рынке. "Сегодня наступает новый этап подъема родных территорий. Их жители, организации и предприятия могут наравне с другими субъектами Российской Федерации регистрировать объекты интеллектуальной собственности", - отметил Зубов.
Существует 12 сортов мелитопольской черешни. Ягода в регионе известна более 100 лет. Ее высокие вкусовые и товарные свойства обусловлены сочетанием грунтовых и климатических особенностей Мелитопольского района Запорожской области.