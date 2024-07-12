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Золото дешевеет, но может подорожать по итогам недели

Золото дешевеет, но может подорожать по итогам недели - 12.07.2024, ПРАЙМ

Золото дешевеет, но может подорожать по итогам недели

Цены на золото снизились в пятницу, но могут вырасти третью неделю подряд. Более не оправдавшие прогнозов данные по инфляции в США усилили надежды на то, что... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:48+0300

2024-07-12T11:48+0300

2024-07-12T11:48+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Цены на золото снизились в пятницу, но могут вырасти третью неделю подряд. Более не оправдавшие прогнозов данные по инфляции в США усилили надежды на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в сентябре.Спот-цены на золото по состоянию на 04.21 по Гринвичу опустились на 0,2%, до 2409,19 доллара за унцию, после роста на 2% в четверг.Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,3%, до 2414,10 доллара.Данные, опубликованные в четверг, показали, что потребительские цены в США неожиданно снизились, а их годовой рост оказался самым слабым за год, что еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок."Перспективы инфляции и ситуация с процентными ставками на этой неделе изменились в пользу золота. По мере того как мы приближаемся к снижению процентных ставок, могут сложиться условия для того, чтобы цены на золото установили новые рекордные максимумы еще до конца года", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.Оцениваемая вероятность сентябрьского снижения ставки выросла до 93% по сравнению с 70% до выхода данных, согласно данным CME FedWatch.Как заявила в четверг президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дэйли, она ожидает, что дальнейшее ослабление ценового давления и рынка труда оправдает снижение процентных ставок. Президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби сказал, что экономика США, похоже, снова движется в сторону 2%-й инфляции.Теперь инвесторы ждут индекса цен производителей (PPI), который должен выйти в 12.30 по Гринвичу."Данные PPI могут стать ключевыми в определении того, по какую сторону от уровня 2400 долларов золото закончит эту неделю", - сказал Уотерер.Спот-цены на серебро упали на 0,8%, до 31,18 доллара за унцию после достижения в четверг более чем месячного максимума.Платина подешевела на 0,1%, до 1 003,25 доллара, а палладий упал на 1,3%, до 982,44 доллара. Оба металла должны были зафиксировать недельное снижение.Как показали опубликованные в пятницу данные, экспорт основного потребителя металлов Китая в июне вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт неожиданно сократился на 2,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов