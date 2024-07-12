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Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС - 12.07.2024, ПРАЙМ
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
В ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН были представлены обломки БПЛА, который ВСУ использовали для ударов по ЗАЭС. Их продемонстрировал... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:24+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН были представлены обломки БПЛА, который ВСУ использовали для ударов по ЗАЭС. Их продемонстрировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский."Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем – наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во всё международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях", – заявил он.Тем не менее, по завершении выступления Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требуя от России вывода войск с территории станции и передачи контроля над ней Украине.Резолюция имеет символическое значение и была одобрена 99 голосами "за", при голосах "против" девяти стран и 60 воздержавшихся. Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия проголосовали "против" резолюции.Полянский заявил, что документ политизирован и служит интересам западной "партии войны".Ранее в апреле ВСУ использовали беспилотники-камикадзе для атаки на Запорожскую АЭС. Нападение было совершено на шестой энергоблок, однако значимых разрушений и жертв не было.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ООН
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА, которым Киев ударил по ЗАЭС
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН были представлены обломки БПЛА, который ВСУ использовали для ударов по ЗАЭС. Их продемонстрировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем – наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во всё международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях", – заявил он.
Тем не менее, по завершении выступления Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требуя от России вывода войск с территории станции и передачи контроля над ней Украине.
Резолюция имеет символическое значение и была одобрена 99 голосами "за", при голосах "против" девяти стран и 60 воздержавшихся. Белоруссия, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия проголосовали "против" резолюции.
Полянский заявил, что документ политизирован и служит интересам западной "партии войны".
Ранее в апреле ВСУ использовали беспилотники-камикадзе для атаки на Запорожскую АЭС. Нападение было совершено на шестой энергоблок, однако значимых разрушений и жертв не было.
США не будут пересматривать ограничение на удары ВСУ вглубь России