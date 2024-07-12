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Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон"
Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" - 12.07.2024, ПРАЙМ
Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон"
На пункте взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:02+0300
2024-07-12T09:45+0300
происшествия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - ПРАЙМ. На пункте взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил представитель ГИБДД.По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗон Next" не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем LADA Granta. В результате столкновения LADA Granta продолжил движение и столкнулся с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed.Авария произошла в Чертковском районе вечером в четверг. Погибли водитель автомобиля LADA и два пассажира - женщина и 11-летний мальчик.По факту аварии на платном участке трассы М-4 "Дон" возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, заявил журналистам представитель прокуратуры региона.
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россия, дтп
Происшествия, РОССИЯ, ДТП
09:02 12.07.2024 (обновлено: 09:45 12.07.2024)
 
Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон"

ГИБДД: 5 автомобилей столкнулись на М-4 "Дон" под Ростовом, 3 человека погибли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - ПРАЙМ. На пункте взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил представитель ГИБДД.
По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗон Next" не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем LADA Granta. В результате столкновения LADA Granta продолжил движение и столкнулся с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed.
Авария произошла в Чертковском районе вечером в четверг. Погибли водитель автомобиля LADA и два пассажира - женщина и 11-летний мальчик.
По факту аварии на платном участке трассы М-4 "Дон" возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, заявил журналистам представитель прокуратуры региона.
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