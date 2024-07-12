https://1prime.ru/20240712/dtp-850034711.html

Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон"

Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" - 12.07.2024, ПРАЙМ

Три человека погибли в массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон"

На пункте взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:02+0300

2024-07-12T09:02+0300

2024-07-12T09:45+0300

происшествия

россия

дтп

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - ПРАЙМ. На пункте взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил представитель ГИБДД.По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗон Next" не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автомобилем LADA Granta. В результате столкновения LADA Granta продолжил движение и столкнулся с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed.Авария произошла в Чертковском районе вечером в четверг. Погибли водитель автомобиля LADA и два пассажира - женщина и 11-летний мальчик.По факту аварии на платном участке трассы М-4 "Дон" возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, заявил журналистам представитель прокуратуры региона.

https://1prime.ru/20240709/dtp-849931873.html

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