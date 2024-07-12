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"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей
"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей
Девелопер "Эталон" объявил о размещении двух дебютных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1,5 миллиарда рублей на платформе Альфа-Банка. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:13+0300
2024-07-12T12:13+0300
россия
эталон
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" объявил о размещении двух дебютных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1,5 миллиарда рублей на платформе Альфа-Банка. "Цифровые финансовые активы группы "Эталон", выпущенные на 1 миллиард рублей и 500 миллионов рублей на платформе Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что эмитентом выступило АО "Эталон-Финанс". Розничным инвесторам был предложен 1 миллион ЦФА в 1 тысячу рублей за каждый со сроком обращения 1 год (доходность - 19,5% годовых). Институциональным инвесторам – 500 тысяч ЦФА номиналом 1 тысяча рублей с плавающей ставкой. Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн). Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти регионах России. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.
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россия, эталон
РОССИЯ, ЭТАЛОН
12:13 12.07.2024
 
"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей

"Эталон" разместил токены на 1,5 млрд рублей на платформе Альфа-Банка

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" объявил о размещении двух дебютных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1,5 миллиарда рублей на платформе Альфа-Банка.
"Цифровые финансовые активы группы "Эталон", выпущенные на 1 миллиард рублей и 500 миллионов рублей на платформе Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении компании.
В нем уточняется, что эмитентом выступило АО "Эталон-Финанс". Розничным инвесторам был предложен 1 миллион ЦФА в 1 тысячу рублей за каждый со сроком обращения 1 год (доходность - 19,5% годовых). Институциональным инвесторам – 500 тысяч ЦФА номиналом 1 тысяча рублей с плавающей ставкой.
Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн).
Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти регионах России. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.
 
РОССИЯЭТАЛОН
 
 
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