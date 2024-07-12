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"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей

"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Эталон" разместил токены на 1,5 миллиарда рублей

Девелопер "Эталон" объявил о размещении двух дебютных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1,5 миллиарда рублей на платформе Альфа-Банка. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:13+0300

2024-07-12T12:13+0300

2024-07-12T12:13+0300

россия

эталон

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" объявил о размещении двух дебютных выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) на 1,5 миллиарда рублей на платформе Альфа-Банка. "Цифровые финансовые активы группы "Эталон", выпущенные на 1 миллиард рублей и 500 миллионов рублей на платформе Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что эмитентом выступило АО "Эталон-Финанс". Розничным инвесторам был предложен 1 миллион ЦФА в 1 тысячу рублей за каждый со сроком обращения 1 год (доходность - 19,5% годовых). Институциональным инвесторам – 500 тысяч ЦФА номиналом 1 тысяча рублей с плавающей ставкой. Цифровые финансовые активы представляют собой цифровые права, включая денежные требования, в основе которых лежит технология распределенных реестров (блокчейн). Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в девяти регионах России. Основной акционер девелопера - АФК "Система", которой принадлежит 49% компании, 35% акций застройщика находятся в свободном обращении.

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