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ЕК призвала кредиторов достичь соглашения с Киевом во избежание дефолта - 12.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240712/evrokomissiya-850037905.html
ЕК призвала кредиторов достичь соглашения с Киевом во избежание дефолта
ЕК призвала кредиторов достичь соглашения с Киевом во избежание дефолта - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЕК призвала кредиторов достичь соглашения с Киевом во избежание дефолта
Еврокомиссия призывает частных кредиторов оперативно достичь соглашения с Украиной по реструктуризации долга Киева для предотвращения дефолта, сообщает издание... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:38+0300
2024-07-12T10:38+0300
экономика
ек
украина
дефолт
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия призывает частных кредиторов оперативно достичь соглашения с Украиной по реструктуризации долга Киева для предотвращения дефолта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии. "Еврокомиссия призывает частных кредиторов "оперативно" достичь соглашения с украинским правительством, чтобы Киев избежал дефолта в миллиарды долларов долга в начале следующего месяца", - пишет издание. По словам представителя Еврокомиссии, необходимо, чтобы соглашение по реструктуризации долга, учитывающее интересы всех сторон, было достигнуто оперативно, чтобы "восстановить приемлемый уровень задолженности Украины". У Еврокомиссии есть уверенность в том, что в достижении соглашения заинтересованы обе стороны, добавил собеседник издания. Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной. Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
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ек, украина, дефолт
Экономика, ЕК, УКРАИНА, дефолт
10:38 12.07.2024
 
ЕК призвала кредиторов достичь соглашения с Киевом во избежание дефолта

Euractiv: ЕК призвала кредиторов оперативно достичь соглашения с Киевом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Еврокомиссия призывает частных кредиторов оперативно достичь соглашения с Украиной по реструктуризации долга Киева для предотвращения дефолта, сообщает издание Euractiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
"Еврокомиссия призывает частных кредиторов "оперативно" достичь соглашения с украинским правительством, чтобы Киев избежал дефолта в миллиарды долларов долга в начале следующего месяца", - пишет издание.
По словам представителя Еврокомиссии, необходимо, чтобы соглашение по реструктуризации долга, учитывающее интересы всех сторон, было достигнуто оперативно, чтобы "восстановить приемлемый уровень задолженности Украины". У Еврокомиссии есть уверенность в том, что в достижении соглашения заинтересованы обе стороны, добавил собеседник издания.
Ранее британское издание Economist сообщало, что Украина может объявить дефолт уже в августе, если властям не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга, при этом такая сделка кажется маловероятной.
Как писала в марте газета Financial Times со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в размере 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. По ее словам, дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как деньги потребуются на зарплату, обучение и оборудование для призывников.
 
ЭкономикаЕКУКРАИНАдефолт
 
 
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