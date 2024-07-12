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ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка"

ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка" - 12.07.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя печенья "Умка" за копирование упаковки печенья Oreo, заявление... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:17+0300

2024-07-12T09:17+0300

2024-07-12T09:17+0300

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя печенья "Умка" за копирование упаковки печенья Oreo, заявление поступило от производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС России возбудила в отношении производителя печенья "Умка" дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность субъекта на наличие нарушений Закона о защите конкуренции. Ранее в ФАС поступило заявление производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic", - говорится в сообщении. Производитель сообщил ведомству, что его конкурент ввел в оборот печенье "Умка". При этом в дизайне упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья Oreo. Сходство заключалось в цветовом оформлении наименования товара и упаковки в целом, взаимном расположении элементов и имитации слогана, добавили в ФАС. По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя бренда Oreo.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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