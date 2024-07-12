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ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка" - 12.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка"
ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка" - 12.07.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя печенья "Умка" за копирование упаковки печенья Oreo, заявление... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:17+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя печенья "Умка" за копирование упаковки печенья Oreo, заявление поступило от производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС России возбудила в отношении производителя печенья "Умка" дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность субъекта на наличие нарушений Закона о защите конкуренции. Ранее в ФАС поступило заявление производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic", - говорится в сообщении. Производитель сообщил ведомству, что его конкурент ввел в оборот печенье "Умка". При этом в дизайне упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья Oreo. Сходство заключалось в цветовом оформлении наименования товара и упаковки в целом, взаимном расположении элементов и имитации слогана, добавили в ФАС. По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя бренда Oreo.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
09:17 12.07.2024
 
ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка"

ФАС возбудила дело против производителя печенья "Умка" за копирование упаковки Oreo

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении производителя печенья "Умка" за копирование упаковки печенья Oreo, заявление поступило от производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС России возбудила в отношении производителя печенья "Умка" дело о нарушении антимонопольного законодательства. Для его рассмотрения создана комиссия, которая проверит деятельность субъекта на наличие нарушений Закона о защите конкуренции. Ранее в ФАС поступило заявление производителя продукции под брендами Alpen Gold, Milka, "Юбилейное", Oreo, "Медвежонок Барни", Tic, Dirol, Picnic", - говорится в сообщении.
Производитель сообщил ведомству, что его конкурент ввел в оборот печенье "Умка". При этом в дизайне упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья Oreo. Сходство заключалось в цветовом оформлении наименования товара и упаковки в целом, взаимном расположении элементов и имитации слогана, добавили в ФАС.
По мнению ведомства, такие действия могут создать у потребителей ложное впечатление о поставщике продукции и способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя бренда Oreo.
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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