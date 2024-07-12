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Путин подписал закон об изменении федбюджета на 2024 год - 12.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240712/fedbyudzhet-850062195.html
Путин подписал закон об изменении федбюджета на 2024 год
Путин подписал закон об изменении федбюджета на 2024 год - 12.07.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон об изменении федбюджета на 2024 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:00+0300
2024-07-12T17:03+0300
экономика
россия
владимир путин
бюджет
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год.Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Закон увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей — до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей — до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей — до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).Новые характеристики бюджета страны на текущий год утверждены исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию — на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.В частности, как отмечал министр финансов Антон Силуанов, учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
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россия, владимир путин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет
17:00 12.07.2024 (обновлено: 17:03 12.07.2024)
 
Путин подписал закон об изменении федбюджета на 2024 год

Путин подписал закон, увеличивающий расходы федбюджета на 522 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей — до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей — до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей — до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП).
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Новые характеристики бюджета страны на текущий год утверждены исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию — на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей.
В частности, как отмечал министр финансов Антон Силуанов, учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинбюджет
 
 
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