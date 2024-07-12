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Fesco нарастила контейнерные перевозки сельхозгрузов на экспорт

Fesco нарастила контейнерные перевозки сельхозгрузов на экспорт - 12.07.2024, ПРАЙМ

Fesco нарастила контейнерные перевозки сельхозгрузов на экспорт

Транспортная группа Fesco в первом полугодии 2024 года увеличила контейнерные перевозки сельскохозяйственных грузов на экспорт на 75% в годовом выражении,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:55+0300

2024-07-12T12:55+0300

2024-07-12T12:55+0300

fesco

транспорт

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco в первом полугодии 2024 года увеличила контейнерные перевозки сельскохозяйственных грузов на экспорт на 75% в годовом выражении, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco в рамках сервиса Fesco Agro увеличила экспортные отправки сельскохозяйственных грузов в контейнерах на 75% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевезенной продукции составил порядка 7 тысяч TEU", - отметили в компании. В группе добавили, что за январь-июнь текущего года организованы отправки различных видов зерновых культур, подсолнечного и рапсового масел, гороха, свекловичного жома напрямую от российских агропроизводителей в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также Индийского субконтинента. В первом полугодии Fesco также запустила контейнерные перевозки растительных масел из Татарстана через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу) в ключевые порты Китая - Шанхай, Ксинганг, Циндао, Чунцин. "Fesco в последние несколько лет активно развивает сегмент перевозок наливных агрогрузов во флекситанках, работая напрямую с грузоотправителями и предлагая им самый широкий выбор комплексных логистических решений. По итогам только первого полугодия 2024 года группа отправила порядка 1,8 тысячи TEU, в то время как за весь 2023 год общий объем перевозок во флекситанках составил менее тысячи TEU", - отметил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, его слова приводятся в сообщении. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

fesco, транспорт